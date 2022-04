LE CANADA ET LA PROVINCE APPUIENT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À USAGES MULTIPLES À SURREY





SURREY, BC, le 21 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada face à la pandémie, pour les collectivités partout au pays, y compris dans le Lower Mainland. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique sont ravis d'annoncer que des personnes occuperont les premiers lits de soins complexes de la province, dans le nouvel immeuble de logements à usages multiples Foxglove à Surrey.

Aujourd'hui, Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, ainsi que David Eby, procureur général et ministre responsable du logement, Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Rachna Singh, députée provinciale de Surrey-Green Timbers, Doug McCallum, maire de la ville de Surrey, et les partenaires du projet ont célébré l'ouverture de Foxglove et annoncé les détails d'un investissement fédéral de 5 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement dans le logement (FNCHL). La province, par l'entremise de BC Housing, a annoncé un financement provincial de près de 25 millions de dollars par l'entremise du Supportive Housing Fund (SHF), et un financement d'exploitation annuel d'environ 3,2 millions de dollars pour le projet.

Situé au 9810, Foxglove Drive, à Surrey, Foxglove est un bâtiment de six étages qui offrira 66 logements avec services de soutien et 30 places d'hébergement permanent pour les personnes risquant de devenir sans abri ou le devenant, ainsi que 34 lits de soins complexes pour les personnes vulnérables qui ont besoin d'un niveau de soutien allant au-delà du modèle de logement actuel.

Foxglove est l'un des premiers sites de soins complexes à ouvrir dans le cadre du programme d'hébergement de la province, le premier du genre. Les logements pour soins complexes seront fournis par la Fraser Health en partenariat avec BC Housing et RainCity Housing and Support Society. Les clients bénéficiant de soins complexes auront accès à des soutiens améliorés sur place, notamment des infirmières, des pairs travailleurs, des travailleurs sociaux et d'autres professionnels de la santé, ainsi qu'à des traitements et à d'autres services spécialisés. Cinq des 30 lits du refuge seront réservés au soutien des soins complexes pour les clients nécessitant des services de santé améliorés.

La RainCity Housing and Support Society exploitera le bâtiment et fournira aux résidents des logements avec services de soutien et aux clients du refuge des repas quotidiens, une formation aux aptitudes à la vie quotidienne et à l'emploi, des services de soutien en matière de santé et de bien-être, ainsi qu'un soutien adapté à la culture des résidents indigènes.

Le logement pour soins complexes est volontaire. Les services suivent le client, donc s'il déménage, les services le suivront. En fonction des besoins du client, les services sur place comprennent :

traitement assisté par médicaments et accompagnement du rétablissement ;

services psychiatriques ;

services de soins primaires ;

services de prévention des surdoses ;

soutien aux familles et aux pairs ;

formation et conseil en matière de compétences

aide à la cuisine et aux repas ; et

pour les résidents indigènes, un soutien cérémoniel et un lien avec les aînés.

Le projet est le fruit d'un partenariat entre la province, par l'intermédiaire de BC Housing, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'autorité sanitaire de Fraser, la RainCity Housing and Support Society et la ville de Surrey.

Depuis leur annonce en janvier 2022, les services de soins complexes sont déjà fournis sur deux sites à Vancouver et un à Abbotsford. Les soins complexes font partie de la stratégie provinciale plus large du gouvernement en matière d'itinérance, qui sera publiée plus tard cette année.

Le financement du gouvernement du Canada pour ce projet provient de la première tranche d'un protocole d'entente de 75 millions de dollars avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, conçu pour aider à construire 1 500 unités de logement abordable dans la province.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes qui en ont le plus besoin, et cet immeuble de logements améliorera réellement la vie des gens de Surrey. Nous continuerons de contribuer à la création d'encore plus de logements abordables qui profiteront à toute la population canadienne pendant des décennies. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet immeuble de logements situé ici, à Surrey, est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration avec la province, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à Surrey et en Colombie-Britannique aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre

« L'ouverture de cet immeuble est la prochaine étape pour apporter une véritable solution à un problème qui dure depuis beaucoup trop longtemps en Colombie-Britannique. Nous nous efforçons de faire en sorte que le système de logement fonctionne mieux pour les personnes ayant de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie, afin qu'elles ne soient pas abandonnées dans un cycle de refuges, d'expulsions, de salles d'urgence et même de cellules de prison. Cet immeuble, et d'autres comme celui-ci qui ouvrent dans toute la province, aideront les personnes aux prises avec des problèmes complexes à obtenir les soins dont elles ont besoin, quand et où elles en ont besoin. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du logement

« Chaque personne en Colombie-Britannique mérite un foyer, c'est-à-dire un endroit où elle peut se sentir en sécurité et vivre avec dignité, en particulier les personnes vivant avec des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie. Étant l'un des premiers endroits à offrir des logements pour soins complexes dans notre province, ce nouveau bâtiment et les services qui y sont offerts aideront les gens à trouver la stabilité et à briser le cycle de l'itinérance. » - Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

« Foxglove nous donne l'occasion de fournir des logements sûrs et sécurisés pour les personnes qui ont besoin d'aide et de soins complexes pour avancer dans leur cheminement vers une vie indépendante. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur aide à la réalisation de ce projet. Ces logements sont la dernière mesure que nous prenons pour lutter contre l'itinérance à Surrey et rendre notre communauté plus saine et plus sûre. » - Rachna Singh, membre de l'Assemblée législative de Surrey-Green Timbers

« Nous sommes heureux de procéder à l'ouverture de ce nouvel établissement à Surrey, qui est le premier centre de soins complexes du genre à offrir un meilleur soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de traumatisme. Ces nouveaux logements et lits d'hébergement changeront la vie de 130 personnes de la collectivité de Surrey. L'itinérance est un défi complexe que nous devons relever ensemble, alors que nous nous efforçons de faire en sorte que tous nos résidents aient un chez-soi sûr et reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Cet ensemble témoigne de notre engagement à travailler avec la Province pour offrir des logements dont notre ville a grandement besoin. » - Doug McCallum, maire de Surrey

« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir 100 citoyens de Surrey dans de nouveaux logements et 30 citoyens de Surrey dans des refuges, et nous avons hâte d'apprendre à connaître les gens. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir de meilleurs services de soutien en santé en étroite collaboration avec Fraser Health, des soutiens culturels autochtones améliorés et des soutiens par les pairs à 39 des personnes que nous accueillerons. Nous sommes également déterminés à continuer d'établir des relations avec la Nation Semiahmoo, nos voisins et nos partenaires communautaires. » - Catharine Hume, codirectrice générale, RainCity Housing and Support Society

« Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour fournir des services adaptés et centrés sur la personne à certains de nos clients les plus complexes et les plus vulnérables du Surrey. Cette approche intégrée des soins de santé et du logement permettra à chaque personne de relever ses défis uniques en matière de santé là où elle vit, ce qui l'aidera à vivre une vie plus saine et plus épanouissante. » - Victoria Lee, présidente et chef de la direction, Fraser Health Authority

Faits en bref :

Le financement fédéral des projets dans le cadre de la première tranche de ce protocole d'entente comprend :

2,0 millions de dollars pour un projet de logement avec services de soutien de 40 unités situé au 749 School Rd à Gibsons . La province a fourni environ 14 millions de dollars par le biais du SHF, ainsi qu'environ 1 million de dollars en fonds de fonctionnement annuel.

. La province a fourni environ 14 millions de dollars par le biais du SHF, ainsi qu'environ 1 million de dollars en fonds de fonctionnement annuel.

1,9 million de dollars pour un ensemble de 38 logements modulaires Peterson Place situé à 13245 King George Blvd à Surrey . La province a versé environ 16 millions de dollars au projet dans le cadre du Plan d'action contre l'itinérance et fournira 1,1 million de dollars en fonds de fonctionnement annuel.

situé à 13245 King George Blvd à . La province a versé environ 16 millions de dollars au projet dans le cadre du Plan d'action contre l'itinérance et fournira 1,1 million de dollars en fonds de fonctionnement annuel.

1,85 million de dollars pour un projet de 55 unités pour les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale à Prince George . La province a versé environ 13,6 millions de dollars à ce projet.

. La province a versé environ 13,6 millions de dollars à ce projet.

1,6 million de dollars pour un projet de 32 logements avec services de soutien situé au 355, rue Elliott, à Quesnel . La province a fourni environ 9 millions de dollars pour ce projet.

. La province a fourni environ 9 millions de dollars pour ce projet. La ville de Surrey a fourni le terrain pour le projet et s'est associée à la province pour financer la construction de Foxglove Drive, la nouvelle route qui donne accès au bâtiment.

a fourni le terrain pour le projet et s'est associée à la province pour financer la construction de Foxglove Drive, la nouvelle route qui donne accès au bâtiment. Depuis 2017, la province a financé plus de 32 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les habitants de la Colombie-Britannique, dont plus de 1 300 logements à Surrey .

. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL, une initiative découlant de la SNL, accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

