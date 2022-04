Avis aux médias - Conférence de presse concernant une annonce importante en matière d'infrastructures récréatives et sportives à Ville-Marie dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue





VILLE-MARIE, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en compagnie du maire de Ville-Marie, M. Martin Lefebvre, procédera à une annonce en matière d'infrastructures récréatives et sportives à Ville-Marie.

Pour l'occasion, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, sera présente par vidéoconférence préenregistrée.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 9 h, le 22 avril. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. De plus, le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.



DATE : Le vendredi 22 avril 2022 à 11 h 30

Arrivée des participants dès 11 h 15

LIEU : Ville-Marie



Annonce seulement en présentiel

