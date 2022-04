Système de partage de contrats publics - Les sanctions imposées à M. Yves Lortie par le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec sont maintenant exécutoires

Hytera (SZSE : 002583), le principal fournisseur mondial de technologies et de solutions de communications professionnelles, vient de publier son rapport annuel sur la responsabilité d'entreprise, qui résume les performances environnementales,...

Le gouvernement du Québec attribue 38,97 millions de dollars à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO) du ministère de l'Économie et de l'Innovation....