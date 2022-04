Le secrétaire parlementaire Vance Badawey souligne les investissements du budget de 2022 consentis dans la Commission des pêcheries des Grands Lacs





PORT COLBORNE, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Les Grands Lacs sont d'une importance cruciale pour les Canadiens, pour notre environnement et pour notre économie. Dans le cadre du budget de 2022 ? un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour protéger nos ressources halieutiques en eau douce, les économies, et les personnes qui en dépendent.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, a souligné un investissement de 44,9 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la prestation et la coordination de la recherche scientifique, de la gestion des pêches, et des activités de lutte contre la lamproie, une espèce envahissante. Pêches et Océans Canada (MPO) déploie la partie canadienne de l'effort de lutte de la Commission, qui vise à lutter contre la lamproie dans la région des Grands Lacs.

Par le biais de la Commission des pêcheries des Grands Lacs, du secrétariat de la Commission, de plusieurs gouvernements, agences et conseillers provinciaux et d'États américains, le Canada et les États-Unis travaillent en étroite collaboration pour contrôler les populations de lamproie, mener des recherches scientifiques, et protéger la durabilité de la pêche dans les Grands Lacs.

Les Grands Lacs contiennent près de 20 % de l'eau douce de surface de la planète, partagés par le Canada et les États-Unis, et qui sont à la base de milliards de dollars d'activités économiques, et sont essentiels au bien-être des collectivités des deux côtés de la frontière. Il est essentiel que nous travaillions aux côtés de nos partenaires nationaux et américains pour protéger nos Grands Lacs et la vie aquatique qui en dépend.

Citations

« Les Grands Lacs sont une caractéristique unique et exceptionnelle de la géographie du Canada - sur les plans environnemental, économique et culturel. Cet investissement consenti dans le budget de 2022, pour appuyer les travaux en partenariat avec la Commission des pêcheries des Grands Lacs démontre l'engagement de notre gouvernement à protéger la santé de la pêche dans les Grands Lacs maintenant et pour les générations futures. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Commission des pêcheries des Grands Lacs est un excellent exemple de la façon dont le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour protéger les Grands Lacs. Notre gouvernement est fier d'appuyer le travail de la Commission dans le cadre de nos efforts internationaux visant à gérer les graves dangers que représente la lamproie, ainsi que d'autres menaces qui pèsent sur les stocks de poissons, les écosystèmes et la qualité de l'eau des Grands Lacs. Cet investissement est une première étape cruciale, et nous sommes impatients de poursuivre à l'avenir nos partenariats nationaux et binationaux dans les Grands Lacs.. »

Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, et député de Niagara Centre

« La Commission des pêcheries des Grands Lacs tient à remercier M. Badawey, le premier ministre Justin Trudeau et le gouvernement du Canada pour l'engagement pris dans le cadre du budget de 2022 visant à augmenter de 9 millions de dollars par année l'allocation de la Commission. En finançant entièrement cet important mandat conféré par le Traité, à hauteur de 19,6 millions de dollars, le Canada a démontré, par ses actions, son soutien indéfectible aux Grands Lacs et aux partenariats binationaux, si essentiels pour maintenir la grandeur des Grands Lacs. »

Jim McKane, vice-président de la Commission des pêcheries des Grands Lacs et chef de la section canadienne de la Commission

Faits en bref

La Commission des pêcheries des Grands Lacs a été créée par la Convention de 1954 sur les pêches des Grands Lacs entre les États-Unis d'Amérique et le Canada , dans le but de protéger et de soutenir la pêche dans les Grands Lacs, en particulier la lutte contre la lamproie envahissante, la recherche scientifique et la gestion de la pêche dans les Grands Lacs.





, dans le but de protéger et de soutenir la pêche dans les Grands Lacs, en particulier la lutte contre la lamproie envahissante, la recherche scientifique et la gestion de la pêche dans les Grands Lacs. Le secrétariat de la Commission des pêcheries des Grands Lacs est situé à Ann Arbour , au Michigan . En plus d'appuyer la recherche scientifique et de coordonner les efforts binationaux de gestion des pêches dans l'ensemble des Grands Lacs, la Commission mène des activités de lutte contre la lamproie, y compris le Programme de lutte contre la lamproie du MPO.





, au . En plus d'appuyer la recherche scientifique et de coordonner les efforts binationaux de gestion des pêches dans l'ensemble des Grands Lacs, la Commission mène des activités de lutte contre la lamproie, y compris le Programme de lutte contre la lamproie du MPO. Le budget de 2022 : un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable propose d'allouer 44,9 millions de dollars sur cinq ans à Pêches et Océans Canada , en commençant en 2022- 2023, et 9 millions de dollars ensuite en investissements continus, pour atteindre la part de financement du Canada visant à appuyer les travaux binationaux menés dans le cadre de la Commission des pêcheries des Grands Lacs.





propose d'allouer 44,9 millions de dollars sur cinq ans à Pêches et Océans , en commençant en 2022- 9 millions de dollars ensuite en investissements continus, pour atteindre la part de financement du visant à appuyer les travaux binationaux menés dans le cadre de la Commission des pêcheries des Grands Lacs. La lamproie est une espèce de poisson envahissante introduite dans les Grands Lacs au 19e siècle. L'espèce a été observée pour la première fois dans le lac Ontario en 1835, et s'est propagée dans les cinq Grands Lacs en 1938, causant des dommages catastrophiques aux populations indigènes de touladi et de grand corégone en 1950. Le programme coordonné de contrôle entre le Canada et les États-Unis est exécuté selon une approche de lutte sans frontière, ce qui permet de supprimer la population de lamproies d'environ 90 % par rapport à la population existant avant le contrôle.





en s'est propagée dans les cinq Grands Lacs en 1938, causant des dommages catastrophiques aux populations indigènes de touladi et de grand corégone en 1950. Le programme coordonné de contrôle entre le et les États-Unis est exécuté selon une approche de lutte sans frontière, ce qui permet de supprimer la population de lamproies d'environ 90 % par rapport à la population existant avant le contrôle. Une lamproie adulte individuelle tuera jusqu'à 40 livres de poisson au cours de sa période d'alimentation de 12 à 18 mois; par conséquent, toute augmentation du nombre de lamproies aura des effets dévastateurs sur les pêcheries des Grands Lacs. Un contrôle continu est nécessaire pour maintenir une suppression réussie.

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 15:00 et diffusé par :