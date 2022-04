Un projet pilote d'événement 24 heures se tiendra du 21 au 23 mai dans le cadre de Montréal au Sommet de la nuit





MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - MTL 24/24, la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec sont très heureux d'annoncer la tenue du premier projet pilote de MTL 24/24 intitulé NON STOP 24/24, qui se tiendra du 21 au 23 mai prochain à la Société des Arts Technologiques (SAT).

Pour ce projet pilote, tenu dans le cadre de Montréal au Sommet de la nuit 2022, la Ville de Montréal a accordé une dérogation exceptionnelle à la SAT pour opérer un permis d'alcool en continu. Débutant le samedi 21 mai à 22h et se terminant dans la nuit du dimanche au lundi 23 mai à 3h du matin, l'événement de clôture du Sommet mettra en valeur des artistes de la culture nocturne locale et internationale de manière ininterrompue pendant plus de 24h. Des mesures novatrices de mitigation des nuisances et de réduction des méfaits liés à la consommation sont prévues afin d'assurer un déroulement sécuritaire et une cohabitation harmonieuse entre les participants et les résidents du Faubourg Saint-Laurent. La programmation musicale de l'événement sera dévoilée dans les prochaines semaines.

« Montréal est reconnue au Québec et ailleurs dans le monde comme une ville festive. Il est primordial pour nous d'assurer la relance de la vie nocturne, une industrie qui profite à la population montréalaise et aux visiteurs. Les nuits regorgent d'occasions pour le développement économique, culturel, social et territorial. Ce projet pilote s'inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités économiques nocturnes. Nous sommes ravis de soutenir ce projet et cette collaboration avec MTL 24/24. Pendant la pandémie, la Ville de Montréal a lancé un chantier visant à dynamiser les économies de la nuit et c'est avec intérêt que nous étudierons les conclusions de cette expérience », a déclaré Luc Rabouin, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design.

« L'équipe de la Société des arts technologiques (SAT) est très heureuse d'accueillir ce projet pilote et ainsi devenir la première salle au Québec à pouvoir bénéficier de ce privilège. C'est un dossier qui nous interpelle depuis plusieurs années et notre équipe a toute l'expertise nécessaire pour faire de cet événement un réel succès. Cela permettra notamment de célébrer la vie nocturne montréalaise qui a été très affectée par les 2 années de pandémie », a ajouté Jenny Thibault, directrice générale de la Société des arts technologiques.

« Ce projet pilote marque un véritable jalon dans le travail que notre organisme a amorcé il y a deux ans avec la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec. La communauté nocturne montréalaise patiente depuis plus d'une vingtaine d'années de pouvoir profiter pleinement de la nuit, à l'instar des autres métropoles du monde. Grâce à cet événement novateur, nous souhaitons illustrer qu'une autre nuit est possible : festive, responsable, respectueuse et sécuritaire », a souligné Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24/24.

Rappelons que la prochaine édition de Montréal au Sommet de la nuit débutera le 18 mai à La Tulipe par un Micro ouvert, soirée de participation citoyenne afin de partager des témoignages autour de la nuit montréalaise et de ses enjeux, avant de se poursuivre les 19 et 20 mai au Monument National pour une série de conférences dédiées à la nuit invitant acteur·rice·s et décideur·euse·s de l'économie nocturne d'ici et d'ailleurs à prendre la parole, puis se terminera par le projet pilote à la SAT du 21 au 23 mai, en plein coeur du Quartier des spectacles.

L'événement vise à positionner Montréal comme une ville phare de la gouvernance nocturne ainsi qu'à repenser notre rapport à la nuit et son économie afin de démontrer qu'une autre nuit est possible.

Billetterie

Les billets pour l'événement NON STOP 24/24 seront disponibles à compter du 26 avril.

Les billets pour les deux journées de conférences de Montréal au Sommet de la nuit 2022 sont disponibles dès maintenant au prix de 75$ (+ taxes et frais de service) au lien suivant .

Les citoyen·ne·s souhaitant participer au Micro ouvert peuvent aussi se procurer leur place au prix de 10$ (+ taxes et frais de service) sur la billetterie de La Tulipe .

Remerciements

MTL 24/24 remercie chaleureusement ses précieux·ses partenaires sans qui la tenue de Montréal au Sommet de la nuit ne serait pas possible à commencer par le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour leur soutien financier. MTL 24/24 remercie aussi ses principaux·ales partenaires : Tourisme Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles, Culture Montréal, les Scènes de Musique Alternatives du Québec, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, Fierté Montréal, 0x Society, Yulism ainsi que Sud Ouest Productions.

À propos de MTL 24 /24

MTL 24/24 est un organisme à but non lucratif qui anime, structure, analyse et organise la vie nocturne à Montréal. Ses missions sont notamment de favoriser la communication et l'échange auprès de la communauté nocturne, porter la voix des usager·ère·s et professionnel·le·s de la nuit, défendre leurs intérêts auprès des instances publiques, assister les décideur·euse·s dans le développement de meilleures politiques publiques pour la vie nocturne, et dynamiser la culture de la nuit par le biais d'activités de production et de diffusion de la culture.

