Le gouvernement du Canada investit plus de 5 millions de dollars pour offrir des services Internet haute vitesse à plus de 3?300 foyers de la Colombie-Britannique





Les résidents de communautés rurales de la Colombie-Britannique auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Stéphane Lauzon, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, l'octroi d'un financement de plus de 5 millions de dollars à ispeed Communications, Swift Internet et TELUS qui permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 3?300 foyers dans les collectivités suivantes :

ispeed Communications : Coldstream , Deep Creek, Grindrod, Hullcar, Okanagan et Spallumcheen (Splatsin)

, Deep Creek, Grindrod, Hullcar, Okanagan et Spallumcheen (Splatsin) Swift Internet : Arrow Creek, Canyon, Kingsgate, Kitchener , Kuskonook, Lister , Moyie , Sanca, Twin Bays, West Creston , Wynndel et Yahk

, Kuskonook, , , Sanca, Twin Bays, , et TELUS : Barlow Creek , Blue Springs, Booth Creek, Cherryville, Clearview , Shuswap Falls, sud de Smithers , Spruceland et Wilks/Kahn, Ten Mile Lake, Twin Lakes et Wycliffe

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique se sont associés pour soutenir des projets qui permettront d'offrir une connexion à Internet haute vitesse à tous les foyers ruraux de la province qui n'y sont pas encore branchés. Cette entente sans précédent, annoncée le 8 mars 2022, a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial qui totalise 830 millions de dollars. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique dévoilent maintenant les détails des projets sélectionnés dans le cadre de cette entente.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

Citations

« Cet investissement permettra à plus de 3 300 foyers de la Colombie-Britannique d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il permettra aussi de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre dans les communautés rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Stéphane Lauzon

« La pandémie a accéléré la transition vers le numérique et transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Il faut souligner avant tout que les collectivités rurales de la Colombie-Britannique n'ont pas accès à Internet haute vitesse et sont laissées pour compte. Grâce aux investissements que notre gouvernement fait aujourd'hui, un plus grand nombre de Britanno-Colombiens auront accès à Internet haute vitesse. »

- Le député de Fleetwood-Port Kells, Ken Hardie

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui reçoivent un investissement de plus de 5 millions de dollars du gouvernement du Canada pour brancher à Internet haute vitesse plus de 3 300 foyers dans les collectivités suivantes : Arrow Creek, Barlow Creek , Blue Springs, Booth Creek, Canyon, Cherryville, Clearview , Coldstream , Deep Creek, Grindrod, Hullcar, Kingsgate, Kitchener , Kuskonook, Lister , Moyie , Okanagan, Sanca, Shuswap Falls, sud de Smithers , Spallumcheen (Splatsin), Spruceland et Wilks/Kahn, Ten Mile Lake, Twin Bays, Twin Lakes , West Creston , Wycliffe , Wynndel et Yahk .

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Le 8 mars 2022, un partenariat Canada-Colombie-Britannique pour la large bande a été annoncé. Cette entente vise à brancher l'ensemble des foyers ruraux encore mal desservis de la province à des services à large bande grâce à un investissement qui totalise 830 millions de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

À ce jour, 171 projets ayant obtenu du soutien par l'entremise du Volet de réponse rapide du FLBU ont été annoncés pour brancher à Internet haute vitesse plus de 80?000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada .

Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a financé des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

Liens connexes

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

