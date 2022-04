À l'occasion de son 15e anniversaire, la Fondation PHI pour l'art contemporain est heureuse de présenter YAYOI KUSAMA DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE





Du 6 juillet 2022 au 15 janvier 2023



Commissaire : Cheryl Sim

Entrée gratuite

Réservations requises

MONTREAL, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Née en 1929 à Matsumoto, au Japon, Yayoi Kusama est l'une des artistes contemporaines les plus populaires au monde. Au cours des sept dernières décennies, elle a réalisé des peintures, des sculptures, des installations, des oeuvres graphiques et des films, tout en explorant la performance, la mode, le design, la littérature et l'installation immersive, ainsi qu'en font foi ses célèbres Infinity Mirrored Rooms [Salles de miroirs infinis]. Grâce aux médias sociaux et à la renommée de l'artiste, ces oeuvres attirent l'attention d'un large public aux quatre coins de la planète depuis une dizaine d'années. Cependant, au-delà de la grande publicité entourant celles-ci, la pratique de Kusama s'est toujours intéressée à l'immensité du monde cosmique et à la place que nous y occupons: un concept empreint d'inquiétude et d'émerveillement.

Cette exposition fera découvrir aux visiteur·euse·s la profondeur spirituelle et philosophique de l'oeuvre de l'artiste. Depuis ses premières incursions dans la peinture, la sculpture et la performance, Kusama se penche sur les aspects conceptuels et formels de la phénoménologie et de l'immersion. À l'heure où le numérique et le virtuel s'imposent à notre sensibilité, les environnements créés par l'artiste proposent une expérience analogique à la fois ancrée dans notre monde et au-delà de celui-ci. L'exposition regroupera trois de ses fameux bronzes en forme de citrouille, deux nouvelles salles d'observation avec miroirs, une sélection de peintures tirées de la dynamique série My Eternal Soul [Mon âme éternelle], ainsi que deux saisissantes Infinity Mirrored Rooms, dont DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE [Un ballet de lumières envolées dans l'univers] (2019) qui donne son titre à l'exposition. Dans cette oeuvre, une myriade d'ampoules suspendues aux couleurs qui alternent avant de s'éteindre brusquement. Les spectateur·rice·s se trouvent plongé·e·s dans l'obscurité pendant un moment, puis les sphères lumineuses se rallument lentement, enclenchant ainsi un cycle qui n'est pas sans rappeler celui de la vie et de la renaissance.

L'exposition comprendra également une salle de lecture avec une chronologie de la vie et de la carrière de l'artiste. Kusama a grandement contribué à l'histoire de l'art et demeure une figure incontournable de l'art contemporain. En cette époque difficile et tumultueuse, particulièrement marquée par l'isolement et l'incertitude des deux dernières années, ses oeuvres s'avèrent une source de calme et de réconfort.

Il s'agit de la première exposition individuelle de l'artiste au Québec. L'évènement sera assurément très attendu par le public montréalais et québécois, ainsi qu'une attraction majeure pour les touristes locaux et étrangers.

Il est à noter que l'entrée sera gratuite, mais une réservation horaire sera requise afin d'assurer un accès rapide et une visite agréable de l'exposition.

Nous tenons à remercier Yayoi Kusama, l'équipe de David Zwirner et Ota Fine Arts.

Pour plus d'informations, visitez notre site web :

À propos

Fondation PHI pour l'art contemporain

Fondée en 2007 par Phoebe Greenberg, la Fondation PHI pour l'art contemporain est un organisme à but non lucratif voué à la présentation d'expériences d'art contemporain percutantes. Notre programmation est d'envergure internationale, à l'écoute du contexte montréalais et gratuite, comme le veut l'engagement de PHI à l'égard de l'accessibilité et de l'inclusion. La Fondation s'emploie à remettre en question les idées reçues sur ce qu'est l'art contemporain et à qui il s'adresse, avec la conviction foncière que l'art est pour nous tous. Elle se veut ainsi un lieu d'accueil pour les artistes et le public, et s'engage à favoriser des échanges conviviaux qui mettent la création en valeur dans notre vie quotidienne.

Fondation PHI pour l'art contemporain

451 et 465, rue Saint-Jean

Montréal, Québec H2Y 2R5

Entrée gratuite

Relations publiques

Myriam Achard

Chef, partenariats nouveaux médias et RP

Tel.: 514 779-8868 ? machard@phi.ca

