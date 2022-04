Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Cornwall





CORNWALL, PEI, le 21 avril 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de systèmes de traitement de l'eau ou de projets d'énergie propre, il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour renforcer les collectivités.



Aujourd'hui, Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Minerva McCourt, mairesse de Cornwall, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour deux projets d'infrastructures communautaires qui permettront d'améliorer des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Cornwall.

Le financement permettra d'installer 2 100 mètres de nouvelles conduites d'eau et 18 nouvelles bornes d'incendie, ainsi que d'offrir de nouveaux services aux propriétés situées le long de la rue Main. Plusieurs centaines de mètres des nouvelles conduites d'eau seront utilisés pour étendre le système d'alimentation en eau et fournir de nouveaux services à 13 propriétés sur une centaine d'acres de terrain à Cornwall. Cela permettra aux résidents d'avoir un meilleur accès à l'eau potable, une meilleure pression d'eau, ainsi qu'une meilleure protection contre les incendies dans les secteurs commerciaux de la rue Main.

De plus, le financement permettra de remettre en état et de réparer la berme de l'étang de la rivière Nord afin de prolonger sa durée de vie, ainsi que de soutenir et de protéger le système local de lagunes. Les réparations et les améliorations comprennent l'excavation de la lagune et l'installation d'un revêtement en argile synthétique afin d'assurer une meilleure protection contre les phénomènes météorologiques violents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 1,1 million de dollars, tandis que la municipalité alloue plus de 920 000 dollars aux projets.

Citations

« Cornwall est une collectivité prospère et en pleine croissance, et il est essentiel d'investir dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de s'assurer que la ville puisse poursuivre sa croissance et continuer d'accueillir de nouveaux résidents. Grâce aux investissements que nous réalisons avec nos partenaires provinciaux et municipaux, les résidents bénéficieront d'une eau de meilleure qualité, de services d'aqueduc élargis, ainsi que d'une meilleure gestion des eaux usées pendant de nombreuses années. »

Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une eau salubre et facilement accessible est importante pour la santé publique, que ce soit pour boire, pour la production alimentaire, pour les loisirs ou pour mieux protéger les résidents contre les incendies. Grâce à leur collaboration, les trois ordres de gouvernement favorisent l'édification de quartiers plus forts et de collectivités plus sûres, ainsi que la croissance future de la ville de Cornwall. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le bien-être des résidents de la ville de Cornwall est toujours la priorité absolue. Ces investissements des administrations fédérale, provinciale et municipale dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nous aideront à fournir aux résidents une eau de meilleure qualité, ainsi que de meilleurs services d'aqueduc et d'égout aujourd'hui et à l'avenir. »

Minerva McCourt, mairesse de Cornwall

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, plus de 26 milliards de dollars du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure verte visant à fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi qu'à bâtir des collectivités plus vertes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 497 millions de dollars dans 218 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 497 millions de dollars dans 218 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

