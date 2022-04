Relance du centre-ville - La Ville de Montréal accorde un soutien financier aux bars et aux restaurants du centre-ville





MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance un Fonds de relance pour les restaurants et bars afin de soutenir l'achalandage au centre-ville. Doté d'une enveloppe de 2 M$, le Fonds financera des projets d'entreprises qui cherchent à attirer la clientèle en terrasse ou en salle à manger. L'aide financière peut s'élever jusqu'à 15 000$ et jusqu'à 90 % d'aide financière du coût total du projet.

« Je suis particulièrement heureux d'annoncer ce soutien additionnel pour venir en aide à nos restaurateurs et propriétaires de bars, qui ont été parmi les plus touchés par la pandémie. Ce Fonds de relance, en adéquation avec les soutiens financiers accordés par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, permettra aux entrepreneurs d'avoir une certaine quiétude pour la reprise de leurs activités. Notre administration va continuer de soutenir les commerçants qui sont les piliers de la vitalité de nos artères commerciales, notamment par l'aménagement et l'animation de rues piétonnes et les différents programmes de son bras opérant, le réseau PME Montréal », a déclaré le responsable du développement économique et commercial et du design, Luc Rabouin.

« Les restaurants et les bars du centre-ville de Montréal ont été durement touchés par la pandémie. On déploie maintenant les efforts nécessaires pour qu'ils retrouvent rapidement leur dynamisme et qu'ils soient des acteurs de la relance du coeur de la métropole », a soutenu le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon.

Le Fonds est accessible aux restaurants et bars situés dans le centre-ville de Montréal et sa zone d'influence immédiate, tel que défini dans l'entente de 7M$ avec le ministère et l'Économie et de l'Innovation du Gouvernement du Québec, soit le périmètre allant:

du Fleuve et l'autoroute Bonaventure jusqu'à l'Avenue Rosemont / Van Horne

de l'autoroute Décarie à la rue Iberville

Les entreprises doivent faire une demande auprès de leur pôle PME MTL qui analysera les projets et les besoins financiers. Les projets soutenus sont:

d'aménagements intérieurs ou extérieurs afin d'offrir un environnement sanitaire sécuritaire compte tenu du contexte de la pandémie de la Covid-19;

de promotion événementielle;

de communication de l'offre commerciale;

de marketing numérique de l'offre commerciale.

Pour en savoir davantage: pmemtl.com

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 12:26 et diffusé par :