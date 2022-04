Postes Canada émet un timbre en hommage à Salome Bey





Chanteuse, dramaturge, compositrice, mentore, actrice et directrice reconnue pour ses nombreuses réalisations

TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - Postes Canada émet un nouveau timbre commémoratif en l'honneur de Salome Bey, la première dame du blues au Canada. Auteure-compositrice-interprète, productrice, directrice et actrice primée, elle est également une immense source d'inspiration et mentore pour les jeunes artistes.

Née en 1933 à Newark, au New Jersey, elle commence sa carrière musicale dans les années 1950 aux côtés de son frère et de sa soeur. Ensemble, ils forment le trio Andy Bey and the Bey Sisters et font une tournée en Amérique du Nord et en Europe. Au début des années 1960, après avoir rencontré à Toronto Howard Matthews, son futur mari, elle s'installe au Canada où elle poursuit sa carrière en solo et explore divers genres, dont le blues, le jazz et la pop.

Artiste aux multiples talents, on la voit dans des comédies musicales, comme la pièce off-Broadway Love Me, Love My Children (Justine au Canada), pour laquelle elle reçoit un Obie Award en 1972. Elle se produit aussi à Broadway dans la comédie musicale Your Arms Too Short to Box with God (gagnante d'un Tony Award), qui lui permet de décrocher, avec d'autres artistes de la distribution originale, une nomination pour un prix Grammy pour l'enregistrement musical.

Elle commence à écrire ses propres chansons et comédies musicales, ce qui lui permet d'offrir plus de rôles aux artistes de la communauté noire. On lui doit la pièce Indigo, qui célèbre l'histoire de la musique noire, dans laquelle elle tient la vedette. La production, présentée de 1978 à 1980, connait un franc succès et lui vaut deux prix Dora Mavor Moore. En 1984, l'adaptation télévisuelle de la pièce est diffusée sur les ondes de CBC. Elle joue dans Shimmytime (1983), l'une de ses créations, qui présente le récit de la chanteuse et actrice américaine Ethel Waters, puis elle écrit et dirige Madame Gertrude (1985) au sujet de Ma Rainey, la légende du blues. Sa très populaire comédie musicale Rainboworld met en vedette de nombreux jeunes qui sont devenus eux-mêmes des artistes à succès.

Au cours de sa carrière, Salome Bey sort aussi plusieurs albums solos et enregistre de la musique avec le pianiste de jazz Horace Silver et avec le compositeur et pianiste Galt MacDermot.

Toujours prête à contribuer à des initiatives caritatives, Salome Bey participe à l'enregistrement du simple Tears Are Not Enough en appui à la lutte contre la famine en Éthiopie en 1985, et devient membre d'Artists Against Racism. En 1986, elle contribue au Toronto Arts Against Apartheid Festival à titre d'organisatrice et d'auteure-compositrice clé. L'événement, auquel assiste l'évêque Desmond Tutu, est une façon de protester contre l'apartheid en Afrique du Sud et de recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance de Toronto.

Au cours de sa carrière, Salome Bey reçoit plusieurs prix et distinctions, dont un Toronto Arts Award (1992), un Dr. Martin Luther King Jr. Achievement Award du Black Theatre Workshop de Montréal (1996) et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (2012). En 2005, elle devient membre honoraire de l'Ordre du Canada et en 2021, elle est intronisée à l'Allée des célébrités canadiennes.

Salome Bey décède le 8 août 2020 à Toronto.

À propos des timbres

Le timbre en hommage à Salome Bey a été conçu par Paprika. Il est orné d'une illustration réalisée par David Belliveau, qui s'est inspiré d'une photo prise par Doug Griffin; photo fournie à titre gracieux par le Toronto Star/Getty Images. Imprimé par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Toronto.

Le timbre et les articles de collection sont en vente dès le vendredi 22 avril 2022 sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images du timbre et à d'autres produits, à notre magazine En détail ainsi qu'à d'autres ressources :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 12:02 et diffusé par :