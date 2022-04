Victoriaville présente la 7e édition du Forum développement durable sous le thème des changements climatiques





VICTORIAVILLE, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Victoriaville présentera, avec la collaboration d'Hydro-Québec, la septième édition du Forum développement durable (Forum DD), les 15 et 16 septembre 2022. L'événement permettra de réunir 25 municipalités du Québec et des équipes d'experts pour réfléchir et agir sur des projets visant à répondre au défi climatique.

«?Les municipalités du Québec font partie de la solution. Je les invite à passer à l'action avec nous pour lutter contre les changements climatiques. Je suis fier du leadership assumé par la Ville de Victoriaville dans la mise sur pied du Forum DD, qui permettra encore une fois de mobiliser les municipalités et les professionnels des quatre coins de la province pour favoriser l'émergence de solutions originales, novatrices et adaptées?», a confié monsieur Antoine Tardif, maire de Victoriaville.

« Encore une fois, le Forum DD s'impose comme un incontournable parmi les événements municipaux dédiés au développement durable. Tout est en place pour stimuler la conception de projet municipaux durables et innovants. J'invite les personnes motivées à animer le changement à s'inscrire dès maintenant. » indique la mairesse adjointe et élue responsable du comité organisateur, Caroline Pilon.

Réalisé également grâce à la participation de Gaudreau Environnement et de l'Union des municipalités du Québec, le Forum DD invite ses participants à développer en équipe multidisciplinaire, jumelant 25 municipalités avec des experts en changements climatiques, des solutions durables à des enjeux bien réels au sein des villes. Ainsi, mobilité, infrastructures, biodiversité, énergie et gestion des matières résiduelles ne représentent que quelques-uns des enjeux qui pourront être abordés lors du Forum. Il s'agit d'une occasion unique de réseauter et de mettre en commun différentes expertises afin d'imaginer aujourd'hui la ville de demain.

Une conférence inspirante de l'alpiniste Gabriel Filippi sera présentée en début de soirée, le 15 septembre. Enfin, des prix seront remis aux projets s'étant les plus distingués au cours de l'événement.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes à partir du www.forumdd.com/inscription. Les gens intéressés peuvent visiter le forumdd.com.

À propos du Forum DD

La première édition du Forum DD s'est tenue en 2011 en marge du 150e anniversaire de Victoriaville. Devant le succès fulgurant de cette première édition, le Forum a été reconduit et s'inscrit maintenant comme un legs du 150e de Victoriaville, berceau du développement durable. En 2021, avec les contraintes sanitaires, le Forum DD a présenté une formule virtuelle qui a permis de suivre différents projets élaborés en 2019 en plus de proposer des conférences enrichissantes. Dans son édition régulière, le Forum DD, c'est une journée et demie d'inspiration et de collaboration entre élus, gestionnaires municipaux, professionnels, chercheurs et étudiants de divers horizons au cours de laquelle sont imaginés des projets concrets intégrant les valeurs du développement durable. Des prix sont remis à la fin de l'événement aux projets municipaux les plus audacieux, innovants et prometteurs.

À propos d'Hydro-Québec

La Ville de Victoriaville tient à remercier Hydro-Québec, qui poursuit son partenariat avec le Forum DD cette année en tant que collaborateur principal. Fleuron de l'économie et de l'énergie au Québec, Hydro-Québec est un leader reconnu de développement durable de l'énergie et un grand partenaire des municipalités du Québec dans l'atteinte de nos objectifs climatiques.

SOURCE Ville de Victoriaville

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 12:00 et diffusé par :