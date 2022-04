Lancement canadien de la Décennie internationale des langues autochtones organisé conjointement par la Société géographique royale du Canada, la Commission canadienne pour l'UNESCO et le Conseil des arts du Canada





OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Lors du Jour de la Terre, le 22 avril 2022, la Société géographique royale du Canada (SGRC) sera l'hôte du lancement canadien de la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) et le Conseil des arts du Canada. Le lancement de cette Décennie à l'occasion du Jour de la Terre a pour but de reconnaître, de valoriser et de mettre en lumière l'importance des langues autochtones dans la construction d'un avenir durable pour l'humanité et tous les autres êtres qui dépendent de la générosité de la Terre mère pour leur survie et leur bien-être.

L'événement hybride, organisé par la présidente d'honneur de la SGRC, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et le président honoraire de la SGRC, le chef Perry Bellegarde, aura lieu au Centre de la géographie et de l'exploration de la SGRC, situé au 50, promenade Sussex, à Ottawa.

L'événement, qui sera diffusé en direct sur le site Web de Canadian Geographic et sur Facebook, commencera à 10 h 30 (HE) avec une cérémonie d'ouverture, des échanges culturels et des spectacles musicaux mettant en vedette la chanteuse micmaque Emma Stevens, le violoneux métis Zachary Willier et la chanteuse-compositrice inuk-mohawk Beatrice Deer.

Un volet de l'événement diffusé en direct l'après-midi débutera à 13 h 45. Ce cercle de discussion, introduit par le chef Wilton Littlechild et clôturé par Mme Lorna Williams, réunira des jeunes et des experts en langues autochtones, qui sont profondément impliqués dans la revitalisation, le maintien et les applications de leurs langues respectives au Canada et à l'étranger. En plus de diffuser l'événement en direct, la SGRC filmera tout au long de la journée, et des vidéos seront produites en collaboration avec la CCUNESCO pour soutenir la création d'outils de communication ayant pour but de promouvoir les langues autochtones et la Décennie.

« En faisant mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier, la SGRC reconnaît la connaissance profonde de ces terres d'un océan à l'autre qui est véhiculée dans les langues autochtones façonnées par ce même territoire depuis des temps immémoriaux, a déclaré John Geiger, PDG de la SGRC et président de Canadian Geographic. Il s'agit d'une occasion mémorable, et nous ne pourrions être plus honorés, dans le cadre de notre collaboration avec la CCUNESCO et le Conseil des arts du Canada, que notre présidente d'honneur, Son Excellence Mary Simon, et le président honoraire de la SGRC, le chef Perry Bellegarde, soient les hôtes de cet événement important qui célèbre l'espoir et les perspectives d'avenir des Autochtones de ces terres. »

« En ce Jour de le Terre, nous sommes fiers de collaborer avec la Société géographique royale du Canada et le Conseil des arts du Canada pour célébrer le début de cette importante décennie, a déclaré Roda Muse, secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO. La CCUNESCO continuera de soutenir le travail durable des détenteurs de langues et de cultures autochtones, qui travaillent sans relâche pour assurer la continuité et le dynamisme de leurs nations. Soutenir le maintien, la préservation et la revitalisation de la langue est une reconnaissance de la vérité et un acte de réconciliation. Nous ont tous un rôle à jouer pour aider les langues autochtones à s'épanouir. »

« Le lancement au Canada de la Décennie internationale des langues autochtones le Jour de la Terre, c'est un important rappel du lien à la terre intrinsèque à tant de langues et de communautés autochtones, a déclaré Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. En honorant les nombreuses langues parlées sur ce territoire, nous consolidons le lien qui nous unit, notre rapport à notre humanité et la vitalité linguistique et culturelle du Canada. Le Conseil des arts est heureux de réaffirmer son appui aux arts autochtones à l'occasion de cette décennie historique dans le respect et la défense de la souveraineté culturelle et de la singularité artistique de ces peuples. »

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que son environnement. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

À PROPOS DE LA COMMISSION CANADIENNE POUR L'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) contribue au développement de sociétés au sein desquelles les citoyens échangent leurs connaissances, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale, afin de bâtir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Nous facilitons la coopération dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information dans le but de relever les défis les plus complexes du monde d'aujourd'hui. Avec ses initiatives et ses réseaux, la CCUNESCO appuie l'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies et les autres priorités de l'UNESCO. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

AU SUJET DE LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est de «favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'oeuvres d'art». Le Conseil contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative, ouverte, diversifiée et autochtone et à son rayonnement au Canada et dans le monde. Ses initiatives internationales favorisent les échanges et la réciprocité et elles contribuent à la vitalité de la diplomatie culturelle.

