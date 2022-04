Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : portrait et projections des hospitalisations - Mise à jour du 21 avril 2022





QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des analyses qu'il produit en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Portrait des hospitalisations en lien avec la COVID pour la semaine du 9 au 15 avril

Le nombre de nouveaux cas COVID hospitaliers déclarés est en augmentation (15%)?par rapport à la semaine précédente (1 605 versus 1 401). Cette augmentation est toutefois moins importante que celles observées lors des semaines précédentes ;

Dans certains groupes d'âge (18 à 39 ans) et dans certaines régions (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), le nombre de nouveaux cas COVID hospitaliers déclarés a diminué par rapport à la semaine précédente;

Un peu plus de la moitié des cas (52%) sont des personnes « avec la COVID » (la personne est hospitalisée pour une raison autre que la COVID, puis déclarée positive lors de l'admission ou durant le séjour).

Projections des besoins hospitaliers

Compte tenu du long congé les projections intègrent les données s'échelonnant jusqu'au 20 avril 2022. L'effet des rassemblements durant le congé pascal n'étant pas encore observable dans les données, ces projections doivent être interprétées avec prudence.

Pour l'ensemble du Québec, elles prévoient, d'ici 2 semaines :

une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations à environ 200 par jour (intervalle de confiance entre 154 et 248) ;

248) ; une stabilisation des lits réguliers occupés par des patients COVID. Ce nombre serait au-dessus du niveau 4 défini par le MSSS (2 364 lits avec un intervalle de confiance entre 2 165 et 2 580) ;

une stabilisation des lits aux soins intensifs occupés par des patients COVID. Ceux-ci représenteraient environ 50% des lits du niveau 1 défini par le MSSS (88 lits avec un intervalle de confiance entre 80 et 96).

