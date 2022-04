« On est tous le porte-bonheur de quelqu'un » : lancement de la première capsule de la Fondation RÉA mettant en vedette Réal Béland





MONTREAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation RÉA et ses partenaires donnent aujourd'hui le coup d'envoi d'un grand mouvement d'engagement et de solidarité intitulé « On est tous le porte-bonheur de quelqu'un ». Cette campagne d'envergure à laquelle participe Réal Béland, artiste québécois bien connu du grand public, a pour objectif de rappeler la grande importance de la réadaptation en déficience physique au Québec, car aujourd'hui, plus d'un million de Québécois.es de 15 ans et plus, représentant 16% de la population, vivent avec une incapacité.

« Pour nous donner tous les moyens nécessaires pour faire parler des enjeux de la réadaptation physique, nous avons eu recours au talent et à l'humour de Réal Béland qui, avec son fer à cheval, semble invincible, bien qu'il soit au coeur de toutes ces situations abracadabrantes. Ce fer à cheval agit comme porte-bonheur, tout comme les intervenants, les partenaires et les donateurs de la Fondation RÉA agissent comme porte-bonheurs de nos bénéficiaires qui traversent les défis de la réadaptation », explique Valérie Duchesne-Carle, directrice générale de la Fondation RÉA.

La première capsule est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques de la Fondation RÉA. Le concept original de juxtaposition entre une vidéo spectaculaire d'un accident raté et une mise en contexte avec Réal Béland est repris dans toutes les capsules de la campagne, qui s'échelonneront jusqu'au 29 juin.

« Tout au long de la campagne, nous pourrons observer ce personnage traverser des situations rocambolesques et dangereuses. Chaque fois, je m'en tire de façon spectaculaire grâce à mon fer à cheval, symbole du privilège que plusieurs d'entre nous avons de pouvoir continuer de vivre notre vie sans situation de handicap. Cependant, dans la vraie vie, il y a des gens qui subissent de vrais accidents, que ce soit sur la route, au travail ou ailleurs et qui ont besoin de réadaptation. Pour eux, la Fondation RÉA est leur fer à cheval », soutient Réal Béland.

La campagne « On est tous le porte-bonheur de quelqu'un » sera également appuyée par une tournée média des porte-paroles. La directrice générale de la Fondation RÉA, Valérie Duchesne-Carle, ainsi que l'humoriste Réal Béland donneront une série d'entrevues sur le sujet.

Crédits

Production : Fondation RÉA

Production déléguée et conseil stratégique : Louis Aucoin et Olivier Meilleur-Tremblay, Tesla RP

Réalisation tournage : Stéphane Lapointe

Direction photo, réalisation post-production et montage : Alex Desjardins

Design sonore : Julien Racine

Recherche : Stéphane Lefebvre

Effets vidéo : Unstandard Studio

Conseil créatif : Réal Béland, Stéphane Lapointe

Design visuel : Stéphanie Blanchet, Cartel

Développement web : Jean-Pierre Levac, JPL Solutions

À propos de la Fondation RÉA

Sa mission est de mobiliser la communauté et de soutenir l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal dans sa mission d'excellence et d'innovation pour offrir aux personnes en situation de handicap d'aujourd'hui et de demain l'un des meilleurs niveaux de réadaptation physique au monde.

