SYDNEY SWEENEY NOMMÉE AMBASSADRICE DE LA MARQUE TORY BURCH





NEW YORK, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Tory Burch a le plaisir d'annoncer que Sydney Sweeney sera l'ambassadrice de la marque pour les sacs à main et les chaussures.

Actrice primée et polyvalente, Sydney Sweeney a rapidement attiré l'attention du monde entier grâce à son rôle dans la série Euphoria de HBO, qui bat tous les records. Elle a joué dans divers films et émissions de télévision, dont The White Lotus, The Handmaid's Tale et le prochain film Marvel, Madame Web.

Sydney Sweeney a commencé à jouer la comédie à l'âge de 15 ans, après avoir créé un business plan pour convaincre ses parents de déménager à Los Angeles. En 2020, elle a créé sa propre société de production, Fifty-Fifty Films, pour mettre en avant les réalisatrices, scénaristes et auteures prometteuses. Au-delà de l'écran, la jeune femme restaure des voitures anciennes et s'entraîne aux arts martiaux mixtes.

L'incroyable talent de Sydney Sweeney, son esprit d'entreprise et sa passion pour le soutien des femmes ont trouvé un écho immédiat chez Tory Burch. « Sydney est une des jeunes actrices les plus talentueuses et les plus pertinentes de notre époque, mais je suis également inspirée par sa curiosité et sa confiance », explique Mme Burch. « Elle n'a pas peur de s'affirmer et a une approche positive de la comédie et du monde des affaires. Je suis ravie de commencer à travailler ensemble ».

« Je suis très enthousiaste à l'idée de m'associer à Tory Burch en tant qu'ambassadrice de sa marque », déclare Sydney Sweeney. « Je suis fan de ses vêtements et accessoires depuis des années, et j'admire son travail acharné pour soutenir les femmes. Je suis inspirée non seulement par la vision de Tory et l'entreprise qu'elle a créée, mais aussi par sa gentillesse et sa philanthropie. Je me réjouis à la perspective de ce magnifique partenariat et des conversations significatives à venir ».

À PROPOS DE TORY BURCH

Fondée en 2004 à New York, Tory Burch est une marque de luxe américaine connue pour ses magnifiques pièces intemporelles. En tant que designer, Tory s'inspire de l'art, de sa famille et des femmes du monde entier. Ses collections regroupent des articles de prêt-à-porter, des sacs à main, des chaussures, des accessoires, des bijoux, des articles pour la maison et des produits de beauté.

L'autonomisation des femmes est le fil conducteur de Tory : elle est à la base de sa philosophie de création et de l'action de la Fondation Tory Burch. Tory a lancé la Fondation en 2009 pour promouvoir l'autonomisation des femmes et fournir des fonds, une éducation et des ressources numériques aux femmes entrepreneurs aux États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800073/Tory_Burch_Sydney_Sweeney.jpg

