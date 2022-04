Le gouvernement du Canada et la Province de l'Île-du-Prince-Édouard aident les pêcheurs commerciaux à investir et à adopter des technologies écoénergétiques





CHARLOTTETOWN, PE, le 21 avril 2022 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Les pêches du Canada sont l'épine dorsale de nombreuses communautés côtières et une force motrice de l'économie. Le secteur des produits de la mer est un environnement qui évolue rapidement - la concurrence s'intensifie, les consommateurs recherchent la durabilité et la qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) ont annoncé aujourd'hui un appui financier à la Prince Edward Island Fishermen's Association (PEIFA) dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique.

Au nom de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Robert Morrissey, député d'Egmont à l'Î.-P.-É., accompagné de l'honorable Jamie Fox, ministre des Pêches et des Communautés du gouvernement de l'Î.-P.-É., a annoncé une contribution totale de plus de 3 millions de dollars pour aider la PEIFA à mettre en oeuvre sa stratégie de durabilité de la flottille de pêche côtière. La stratégie à deux volets de la PEIFA vise à encourager les pêcheurs à investir dans des technologies écoénergétiques, et à les adopter. Le premier volet financera les essais de systèmes de propulsion de navires écoénergétiques, et le second volet financera l'adoption d'équipements auxiliaires de navires conçus pour réduire la consommation de carburant.

Le financement de cet organisme profitera aux économies locales et régionales de l'Île-du-Prince-Édouard, maintenant et à l'avenir. La contribution provient du Fonds des pêches de l'Atlantique doté de 400 millions de dollars, financé conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux, et vise à accroître les possibilités et la valeur marchande du poisson et des fruits de mer du Canada atlantique, de qualité supérieure, et provenant de sources durables.

Le Fonds des pêches de l'Atlantique continuera d'investir dans divers projets alors qu'il a atteint sa cinquième année de sa durée de vie de sept ans. Les pêches commerciales et l'industrie aquacole, les groupes autochtones, le milieu universitaire, ainsi que les associations et les organisations de l'industrie, y compris les instituts de recherche, peuvent présenter une demande.

Citations

« Le Fonds des pêches de l'Atlantique encourage les façons novatrices pour le secteur des pêches commerciales de la région de récolter du poisson et des fruits de mer de qualité supérieure et exploités de manière durable. En investissant dans les technologies propres, nous pouvons améliorer la durabilité de l'industrie de la pêche commerciale et aider à atteindre les objectifs ambitieux de réduction des émissions du Canada. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il est extrêmement encourageant pour notre province et notre industrie que le Fonds des pêches de l'Atlantique soit partenaire de l'initiative d'électrification de la Prince Edward Island Fishermen's Association. Le fait que l'industrie dirige un tel projet écologique témoigne de l'engagement du secteur des produits de la mer de l'Île à préserver notre milieu naturel. Ce projet est un pas dans la bonne direction pour aider l'Île-du-Prince-Édouard à atteindre ses objectifs de carboneutralité, tout en faisant la promotion dans le monde entier des produits de la mer de notre île, qui sont de qualité supérieure et durables sur le plan écologique. »

L'honorable Jamie Fox, ministre des Pêches et des Communautés, Île-du-Prince-Édouard

« En tant qu'Insulaire depuis toujours, je comprends comment des océans en bonne santé contribuent à faire prospérer une économie. Le Fonds des pêches de l'Atlantique est un excellent exemple démontrant comment les partenariats fédéraux et provinciaux peuvent servir de levier au profit de notre province, de nos communautés, et de notre population. Investir dans des technologies nouvelles et novatrices, c'est moderniser cette industrie, améliorer la qualité, la durabilité, ainsi que la commercialisation de nos poissons et fruits de mer de classe mondiale, et protéger du même coup notre milieu marin. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Depuis 3 ans, la Prince Edward Island Fishermen's Association conçoit un projet, qui contribuerait à réduire les émissions de carbone de notre flottille de pêche côtière.

Avec l'annonce de financement faite aujourd'hui dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA), l'Association a désormais l'intention d'aller de l'avant avec un projet pilote qui mettra à l'essai des technologies qui pourraient aider à réduire les émissions de carbone.

Le programme de partage des frais évaluera les moteurs et l'équipement auxiliaire spécifique, qui vise à réduire les émissions globales des moteurs et à accroître l'efficacité opérationnelle des navires.

L'Association collaborera avec la société Stantec Consulting de Charlottetown pour installer l'équipement de mise à l'essai à bord pour les navires sélectionnés.

Les prochaines étapes du projet comprendront l'envoi d'une demande de propositions (DP) aux fabricants de moteurs et aux capitaines pour participer au programme pilote d'une durée de 2 ans.

La Prince Edward Island Fishermen's Association publiera plus de détails sur le programme dans un proche avenir »

La Prince Edward Island Fishermen's Association

Faits en bref

Plus de 400 millions de dollars sur 7 ans seront investis dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur canadien des fruits de mer à faire la transition pour pouvoir répondre à la demande croissante du marché pour des produits de qualité supérieure, à valeur ajoutée et exploités de manière durable.

Les projets admissibles doivent mettre l'accent sur :

l'innovation - afin de soutenir la recherche et le développement d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et d'établir des partenariats et des réseaux qui viseront à promouvoir l'innovation dans le secteur,

l'infrastructure - afin d'adopter ou d'adapter des technologies, des processus ou de l'équipement pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer,

les partenariats scientifiques - des partenariats avec le milieu universitaire et les institutions axés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans le but d'améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.

Liens Connexes

