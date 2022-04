Rogers lance le service symétrique Élan Internet gigabit 2,5 propulsé par fibre optique





La clientèle actuelle du service Élan Internet gigabit 1,5 de Rogers passent automatiquement à 2,5 Gbps sans frais supplémentaires



Le service symétrique de 2,5 Gbps propulsé par fibre optique de Rogers est maintenant offert dans certaines régions de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador

Rogers est le premier fournisseur à lancer des vitesses symétriques de 2,5 Gbps, soit les vitesses Internet les plus rapides au Canada atlantique*

TORONTO, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux forfaits et offres groupées Élan Internet par fibre optique offrant des vitesses symétriques de téléchargement et de téléversement pouvant atteindre 2,5 gigabits par seconde (Gbps). Les clientes et clients actuels abonnés au forfait Élan Internet gigabit 1,5 passent automatiquement aux nouvelles vitesses symétriques pouvant atteindre 2,5 Gbps à compter d'aujourd'hui, sans frais supplémentaires. S'appuyant sur son engagement à proposer des produits et services de nouvelle génération à sa clientèle, Rogers offre des vitesses de téléchargement et de téléversement encore plus rapides dans un nombre croissant de foyers et de quartiers en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel. C'est pourquoi nous nous engageons à mettre notre réseau propulsé par fibre optique au service d'un plus grand nombre de communautés et de quartiers afin que les gens aient accès à notre gamme complète de services, y compris à une expérience de divertissement inégalée grâce à la Télé Élan et à la Diffusion futée Élan, sans oublier notre Télécommande vocale primée, a déclaré Robert Dépatie, président et chef de l'exploitation des Services résidentiels et Affaires, Rogers Communications. Grâce à nos forfaits et à nos offres groupées Élan Internet offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement encore plus rapides, la clientèle peut profiter d'une connexion plus fiable et réactive pour écouter de la musique ou des films en continu, participer à des vidéoconférences, diffuser des vidéos en direct, créer des sauvegardes ou enregistrer des fichiers volumineux dans le nuage. »

Rogers a déployé de façon proactive un service Internet propulsé par fibre optique pour encore plus de foyers et d'entreprises. Grâce à Rogers, la clientèle profitera d'une expérience en ligne plus rapide, fiable et réactive. Elle bénéficiera également de plus de choix en matière de vitesse, ce qui permettra de prendre en charge encore plus d'appareils et de services que jamais auparavant. Rogers offre une expérience WiFi fiable, rapide et sécuritaire, jumelé à la technologie WiFi la plus puissante pour une couverture et une performance supérieures à la maison, le tout soutenu par la garantie de satisfaction Élan WiFi. Élan MC Internet de Rogers est le service Internet résidentiel le plus rapide et le plus performant au Canada, selon le classement d'umlaut, chef de file mondial de l'analyse comparative des réseaux**.

L'avenir du service Élan Internet

Rogers offre aux Canadiennes et aux Canadiens plus de choix et de fiabilité, ainsi que des vitesses supérieures. La Société a récemment annoncé la réussite ? en laboratoire et chez la clientèle ? d'essais portant sur son réseau de fibre optique dans le but d'offrir des vitesses de téléchargement et de téléversement ultrarapides de 8 Gbps, qui seront proposées dans certaines régions de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador plus tard cet été. Alors que la technologie progresse et que Rogers franchit des étapes importantes en vue d'atteindre des vitesses de 10 Gbps, l'entreprise continue d'offrir des produits et des services de nouvelle génération, notamment en élargissant la portée de son réseau par fibre optique pour couvrir un plus grand nombre de communautés et de quartiers sous-desservis.

À propos de Rogers

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement de calibre mondial au grand public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd'hui, nous nous engageons à fournir les meilleurs services de l'industrie en matière de sans-fil, de câble, de sports et de médias à des millions de gens partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.rogers.com ou http://investisseurs.rogers.com.

* La plus rapide selon les vitesses maximales de téléchargement et de téléversement allant jusqu'à 2,5 gigabits par seconde offertes aux adresses équipées de la fibre jusqu'au domicile.

** En 2021, Rogers a obtenu les meilleurs résultats au Canada lors d'une analyse comparative des services à large bande fixe effectuée par umlaut (vitesses les plus rapides en fonction des vitesses moyennes actives de téléchargement mesurées). Consultez https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (anglais seulement).

