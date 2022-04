Mieux protéger les consommateurs grâce à de nouvelles exigences pour le secteur du courtage hypothécaire

Ce matin, dans sa circonscription de Joliette, la députée Véronique Hivon a fait l'annonce qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2022. Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député des Îles?de?la-Madeleine et chef...

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) appuie l'orientation du gouvernement visant à introduire une nouvelle catégorie de permis pour les agents en hypothèques en Ontario et à améliorer les exigences en matière de...

Avec le projet développé en coopération avec l'Association internationale Cittaslow et la Municipalité métropolitaine d'Izmir, la philosophie de la lenteur arrivera dans les métropoles. Le modèle Cittaslow, qui a été mis en place dans de nombreux...

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son premier Regard annuel sur le risque. Cette nouvelle publication fait état des risques qui pèsent sur le système financier canadien et offre des précisions sur ce...