Le BSIF publie son premier Regard annuel sur le risque





OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son premier Regard annuel sur le risque. Cette nouvelle publication fait état des risques qui pèsent sur le système financier canadien et offre des précisions sur ce que l'organisme entend faire à leur sujet au cours de l'année à venir.

Le Regard annuel sur le risque de 2022-2023 décrit les risques qui planent sur le système financier, notamment les cyberattaques et l'innovation numérique, les risques associés au marché de l'habitation et les changements climatiques. Il ne s'agit pas d'une liste complète, mais plutôt de risques que le BSIF considère comme pressants à l'heure actuelle. Chacun de ces risques fait l'objet d'une analyse selon le mandat prudentiel de l'organisme et s'accompagne des mesures qu'il prévoit au chapitre de la surveillance et de la réglementation. La publication comprend un tableau qui fait état du calendrier, des sujets de consultation et des consignes prévus, afin d'éclairer les institutions et la population canadienne sur les activités à venir du BSIF.

Dans le contexte économique incertain et volatile actuel, la gestion des risques bénéficie d'une transparence accrue au sujet des mesures mises en oeuvre pour faire face aux risques, surtout en ce qui a trait aux risques qui chevauchent les domaines traditionnellement distincts du secteur financier. Le BSIF traite la gestion du risque dans le secteur financier de façon intentionnelle, méthodique et transparente.

La publication Regard annuel sur le risque appuie le Plan directeur de la transformation du BSIF de 2022-2025, dont le but est de transformer le BSIF afin que l'organisme puisse relever avec brio les défis que pose le contexte d'incertitude croissante et ainsi maintenir la confiance du public envers le système financier canadien.

Citation

« Ce premier Regard annuel sur le risque fait état des risques que court le système financier du Canada et des mesures de surveillance et de réglementation que nous mettons en oeuvre pour faire face à ces risques, et ce, en toute transparence. Nous nous engageons ainsi à renforcer le cadre de surveillance prudentielle pour les institutions financières fédérales et les régimes de retraite fédéraux du Canada, ce qui rehaussera la résilience du système financier. »

- Peter Routledge, surintendant

Documents connexes

À propos du BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et environ 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 10:43 et diffusé par :