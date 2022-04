Un investissement de près de 850 000 $ pour former des travailleuses et travailleurs en développement durable





LAVAL, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution de 847 187 $ à l'entreprise CIMA+. Cette somme vise à mettre en place un vaste programme de formation en matière de développement durable pour ses 1?500 travailleuses et travailleurs actuels et pour 115 nouvelles personnes qui seront embauchées.

Ce nouveau programme de formation permettra à l'ensemble des employés de l'entreprise de parfaire leurs connaissances notamment sur la résilience des infrastructures, sur l'approvisionnement durable et l'empreinte carbone, sur l'environnement ainsi que sur le Building Information Modeling (BIM), un logiciel de modélisation des données de bâtiment. Un des volets prévus à la formation a aussi pour objectif de mieux outiller les gestionnaires pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre.

Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'oeuvre, volet Entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences et à maintenir les expertises en place au sein des entreprises.

Citation

« Le développement des compétences de la main-d'oeuvre joue un rôle majeur pour nos entreprises. Pour prospérer, elles doivent constamment innover et améliorer leurs pratiques. Pour ce faire, elles doivent se doter des meilleures pratiques, notamment en matière d'environnement. Avec le soutien financier que j'annonce aujourd'hui, nous donnons à CIMA+ les moyens de développer son expertise et de recruter et de retenir son personnel afin qu'elle atteigne ses objectifs, et ce, dans une perspective de développement durable. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Fondée en 1990, la firme d'ingénierie CIMA+ spécialisée dans la gestion de projets, l'urbanisme, les nouvelles technologies et l'environnement. En favorisant l'augmentation des compétences de ses employés, elle vise à développer davantage de projets à implication sociale et responsable, à avoir un effet positif sur la collectivité et à gagner ainsi en compétitivité.

Le soutien des travailleuses et travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

