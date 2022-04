Le Canada et Fredericton annoncent des améliorations au réseau de transport en commun de la ville





FREDERICTON, NB, le 21 avril 2022 /CNW/ - Un réseau de transport en commun fiable et accessible offre aux gens des moyens plus rapides, moins coûteux et plus propres de se déplacer. Investir aujourd'hui dans des solutions de transport en commun efficaces permettra de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de réduire la pollution atmosphérique, de favoriser la croissance des économies locales et d'améliorer la qualité de vie de demain pour les Canadiens.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Kate Rogers, mairesse de Fredericton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration du réseau de transport en commun.

Grâce à ce financement, la Ville de Fredericton fera l'acquisition d'un système de télévision en circuit fermé (CCTV) et d'un système de comptage automatique des passagers (CAP) pour chacun de ses 28 autobus à itinéraire fixe et trois autobus de transport adapté. Les fonds permettront également de modifier les arrêts d'autobus afin de les rendre plus faciles à utiliser pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, cet investissement permettra d'acheter un nouvel autobus de transport urbain accessible à plancher surbaissé afin de remplacer un autobus ayant atteint la fin de sa durée de vie utile.

Les améliorations sont axées sur la capacité, la sécurité et l'accessibilité. Le transport en commun est une ressource essentielle au sein d'une collectivité. Il aide les gens à se rendre à destination à un prix abordable, soutient les travailleurs et les entreprises en améliorant la circulation, et réduit les émissions globales de carbone. L'investissement du gouvernement du Canada dans ce projet aidera à rendre le réseau de transport en commun plus confortable, plus sécuritaire et plus facile à utiliser pour un plus grand nombre de résidents à Fredericton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 452 000 $ dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Fredericton fournit plus de 679 000 $.

« Les avantages d'investir dans le transport en commun sont clairs - ils rendent nos communautés plus vertes et plus inclusives. Ce financement permettra d'améliorer le réseau de transport en commun de Fredericton pour le rendre plus sûr, plus facile d'accès et plus apte à répondre aux besoins des résidents de la municipalité, surtout ceux qui comptent sur le transport en commun pour se rendre au travail ou à l'école. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom de mes collègues du conseil municipal, je tiens à remercier le gouvernement du Canada de contribuer à l'amélioration du réseau de transport en commun de Fredericton. Un nouvel autobus, des compteurs automatiques de passagers, un système de télévision en circuit fermé et des efforts continus pour rendre nos arrêts de transport en commun plus accessibles nous aideront à mettre en oeuvre les initiatives contenues dans notre plan stratégique de transport en commun de 2019, ainsi que de favoriser l'atteinte de notre objectif global d'augmenter le nombre d'usagers dans notre capitale. »

Kate Rogers, mairesse de Fredericton

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 692 millions de dollars dans plus de 463 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

Au cours de cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 44 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure publique de calibre mondial. De cette somme, plus de 23 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'amélioration du transport en commun.

Transport en commun Fredericton exploite un réseau de transport en commun dans l'ensemble de la ville sur 12 itinéraires grâce à 28 autobus à plancher surbaissé. Le service est offert du lundi au samedi, sauf les jours fériés, et assure chaque année le transport de plus d'un million de passagers. Transport en commun Fredericton exploite également un système de transport adapté grâce à deux autobus équipés d'une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants et à des ententes conclues avec les Timbres de Pâques et les compagnies de taxi locales.

plateforme Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

