SCOTCH & SODA DÉVOILE LE NOUVEAU LOOK DE SON MAGASIN DENIM AMSTERDAMS BLAUW À AMSTERDAM

AMSTERDAM, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- La marque de mode et lifestyle Scotch & Soda, basée à Amsterdam, a repensé son magasin dédié au denim, Amsterdams Blauw. Pour célébrer le nouveau look du magasin, la marque lance sa première série Eternal Blauw en édition limitée ? vêtements fabriqués à partir de denim inutilisé ou recyclé des collections précédentes ? et lance également Blauw Repair, son service de réparation de jeans.

Situé au 15 Berenstraat, au coeur de l'emblématique quartier des 9 rues (Negen Straatjes) du centre historique d'Amsterdam, le magasin se concentre sur Amsterdam Blauw, la ligne de jeans haut de gamme de la marque. Il célèbre la couleur bleue de la marque Amsterdam Blauw et associe son identité à une destination denim. Les nouveaux éléments de design comprennent une enseigne néon AMSTERDAMS BLAUW sur la façade du magasin, une enseigne de rue illuminée, un graphique repensé sur la devanture, ainsi que de nouvelles cabines d'essayage avec rideaux en denim, une nouvelle balustrade et de la moquette bleue.

Scotch & Soda marque l'inauguration du nouveau look de la boutique avec le lancement d'Eternal Blauw, la première série de jeans en édition limitée de la marque. Disponible exclusivement au magasin de la Berenstraat, la série se compose de 99 pièces numérotées à la main, et comprend dix styles différents hommes, femmes et unisexes. En collaboration directe avec Denim Village, l'un des fournisseurs de denim de Scotch & Soda, chacun des dix styles a été upcyclé en quelque chose d'unique qui met en valeur l'attitude libre et l'expertise en denim de la marque. Une attention particulière a été accordée au matériel et à l'arrière des jeans. Les boutons amovibles et les rivets brodés les rendront plus faciles à recycler en aval, tandis que les empiècements en cuir sont des pièces rapportées inutilisées des collections précédentes, qui ont été retournées et réimprimées en utilisant le logo Eternal Blauw.

Au magasin, Scotch & Soda lance également Blauw Repair, le premier service de réparation de jeans de la marque, en collaboration avec United Repair Centre. United Repair Centre est une initiative de Makers Unite, une entreprise de production textile basée à Amsterdam qui offre des possibilités de formation et d'emploi aux nouveaux immigrants créatifs. Les clients pourront déposer n'importe quelle paire de jeans Amsterdams Blauw à réparer, qui sera ensuite évaluée et envoyée à United Repair Centre. Chaque paire envoyée sera réparée, puis repassée et passée à la vapeur. L'ensemble du processus prendra jusqu'à sept jours ouvrables. Tous les jeans seront réparés selon les normes de Scotch & Soda et vérifiés avant d'être retournés aux clients en magasin sans aucun frais.

La collection de jeans Eternal Blauw et le service de réparation Blauw font partie de la mission de Scotch & Soda de réduire l'empreinte environnementale d'un vêtement en denim en prolongeant sa durée de vie grâce à des réparations plutôt que de l'envoyer à la décharge ou qu'il se fasse incinérer. En approchant la circularité avec la réutilisation des ressources existantes par le recyclage de ses chutes de tissu et le recyclage des vêtements post-consommation dans de nouvelles collections, Scotch & Soda vise à réduire le besoin de nouvelles ressources, ainsi qu'à économiser de l'énergie et de l'eau dans le processus.

Pour célébrer et appuyer ses efforts d'upcycling, Scotch & Soda a fait une collaboration spéciale avec la Fondation House of Denim, cofondatrice de la Jean School d'Amsterdam, la seule école au monde dédiée exclusivement au développement du denim. Pour cette collaboration, les élèves de la Jean School ont créé un nombre limité de housses pour ordinateur portable en denim spécialement conçues et dix créations expérimentales, utilisant exclusivement des vêtements et des chutes de denim Scotch & Soda. Les housses pour ordinateur portable sont en vente au niveau inférieur du magasin de denim Amsterdams Blauw, tandis que deux des créations artistiques seront exposées du 22 au 24 avril.

À propos de la Fondation House of Denim

La Fondation House of Denim est une organisation indépendante à but non lucratif qui conçoit et lance des projets collaboratifs pour connecter et inspirer les principales parties prenantes de l'industrie du denim 'Vers un bleu plus éclatant'.

La mission de la fondation basée à Amsterdam est de promouvoir les bonnes pratiques. Elle « collabore pour le meilleur » en créant un réseau de collaboration à l'échelle de l'industrie pour les normes, les projets et les ressources en vue d'une industrie plus propre et plus intelligente.

La Fondation House of Denim éduque les meilleurs talents en formant une nouvelle génération de talents bleus brillants, avec pour but de relever la barre des connaissances, des compétences et de l'innovation dans toute l'industrie.

Les initiatives de la fondation comprennent : Denim City Amsterdam (siège de la Fondation House of Denim et la Jean School), Denim City Sao Paulo, Global Denim Awards, les Denim Days et les Indigo Embassy sessions (sessions de l'ambassade Indigo).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.houseofdenim.org .

À propos de Makers Unite

Makers Unite a été fondée à Amsterdam en 2016 en tant que société de production textile. Encourager les autres à faire un pas en avant pour changer le discours mondial sur la migration est une pièce maîtresse de leurs collaborations créatives. Ils le font eux-mêmes en soutenant le talent créatif des nouveaux arrivants ayant des antécédents migratoires, des jeunes adultes aux demandeurs d'emploi en leur offrant des possibilités et des programmes de formation pour acquérir des compétences générales et spécialisées leur permettant d'accéder au marché du travail.

Makers Unite réalise sa mission sociale et de développement durable à travers des programmes tels que le Creative Lab, un stage de développement pour les talents. Après avoir obtenu leur diplôme, les nouveaux arrivants font partie de la communauté de designers, d'artistes et de cinéastes de Maker Unite, offrant des produits et des services créatifs aux entreprises qui sont prêtes à devenir plus durables et inclusives.

Grâce à son United Repair Centre, Makers Unite vise à réduire la quantité de vêtements jetés en décharge ou brûlés. United Repair Centre aide les grandes marques de vêtements du nord-ouest de l'Europe à atteindre leurs objectifs de circularité, en offrant des services de réparation de haute qualité et en trouvant des solutions de recyclage pour tout vêtement qui ne peut être réparé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.makersunite.eu .

À propos de Scotch & Soda

Créée à Amsterdam en 1985, Scotch & Soda célèbre l'esprit libre de sa ville natale. Optimiste à toute épreuve, la marque défend l'individualité, l'authenticité et le pouvoir d'expression de soi pour créer l'unique ? une attitude qui se reflète dans ses designs. Les collections Scotch & Soda comprennent des vêtements pour hommes, femmes, vêtements pour enfants, jeans, lunettes, parfums et accessoires, occupant un espace unique dans le paysage mondial de la mode d'aujourd'hui.

La durabilité est au coeur de l'approche de la marque, en commençant par les matériaux qu'elle utilise. L'objectif de Scotch & Soda est de concevoir 70 % des styles avec au moins 50 % de fibres certifiées qui sont soit biologiques, recyclées ou régénérées d'ici 2024. Le denim est traditionnellement fabriqué à partir de coton, une culture très consommatrice d'eau qui a un impact significatif sur l'environnement. En accord avec leur engagement coton et leur participation au Denim Deal, la marque vise à délaisser le coton conventionnel d'ici 2025, et à le faire remplacer par des alternatives certifiées biologiques et/ou recyclées en coton. La marque a récemment publié son premier rapport d'étape sur le développement durable, y compris sa mesure de l'empreinte des gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre de son ambition de publication annuelle de son impact total au travers d'un rapport sur les bénéfices et pertes environnementaux (EP&L), qui sera achevé pour la première fois en 2022.

Nos collections sont disponibles à travers le monde dans 256 boutiques indépendantes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie. Elles sont également présentes dans 7 000 points de vente dans les plus grandes villes du monde, dont New York, Londres et Paris. La boutique en ligne livre dans plus de 70 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.scotch-soda.com .

