/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN COLUMBIE-BRITANNIQUE/

SURREY, BC, le 20 avril 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique feront une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, présent de la part de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la diversité et de l'inclusivité; David Eby, procureur général et ministre responsable du logement, Sheila Malcolmson, ministre de la santé mentale et des dépendances, Doug McCallum, maire de la ville de Surrey, et aux partenaires du projet pour célébrer l'ouverture d'un nouvel immeuble comprenant des soins spécialisés et de logements supervisés.

Date : Le 21 avril 2022



Heure : 12 h 30 HNP



Lieu : 9810 Foxglove Dr.Surrey





(À l'est de l'intersection de la rue 140 et de Green Timbers Way)

