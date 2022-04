Subway(MD) Canada FERME plus tôt pour présenter « Y'a du nouveau. Mangez frais. »





Les restaurants d'un océan à l'autre ferment plus tôt le soir du 24 avril pour une « pause rafraîchissement » en préparation de l'aventure de rafraîchissement de la marque, dès le 25 avril.

TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - SubwayMD Canada célèbre « Y'a du nouveau. Mangez frais. » - l'introduction de nouveaux ingrédients et de nouveaux articles audacieux sur le menu dans le cadre d'une importante campagne de rafraîchissement de la marque - en fermant plus tôt les portes de plus de 1 500 restaurants le dimanche 24 avril, la veille du rafraîchissement. La plupart des restaurants Subway du Canada restaurants utiliseront ce moment (appelé « pause rafraîchissement »), pour célébrer le rafraîchissement de plusieurs façons : en organisant des événements de reconnaissance du personnel avec leurs équipes, en organisant des avant-premières « Y'a du nouveau. Mangez frais. » privées pour les amis et la famille, et en mettant la touche finale à leurs restaurants avant le lancement de « Y'a du nouveau. Mangez frais. » le 25 avril. Une première opérationnelle pour la marque, cette série festive de fermetures marque un engagement renouvelé à offrir l'excellence, des ingrédients de qualité et des saveurs imbattables aux Canadiens.

Quand : Le soir du dimanche 24 avril - Réouverture le lundi 25 avril

Quoi : Les restaurants Subway ferment temporairement pour « Y'a du nouveau. Mangez frais. »

Présentation de «?Y'a du nouveau. Mangez frais?»

Le rafraîchissement s'accompagne d'améliorations au menu de base de Subway Canada, ainsi que l'introduction d'un tout nouveau pain, de nouvelles protéines provenant d'animaux élevés dans des fermes canadiennes, de sauces novatrices et de garnitures savoureuses.

