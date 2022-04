Viola Davis porte la marque LILYSILK pour la couverture du magazine People et l'événement « Deadline Contenders »





LOS ANGELES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque mondiale de soie ayant pour mission d'inspirer le monde à vivre une vie spectaculaire et durable, a habillé Viola Davis, la célèbre actrice qui incarne actuellement Michelle Obama dans la nouvelle série Showtime The First Lady, pour la dernière couverture du magazine People et l'événement Deadline's Contenders Television qui s'est tenu à Los Angeles le 11 avril.

Mme Davis est en couverture du dernier numéro de People en kiosque depuis le 15 avril, habillée d'un chemisier en soie à manches longues couleur azur LILYSILK. Ce chemisier fabriqué avec de la soie 19 mommes et de l'élasthanne est doté de plis au dos et d'un ourlet incurvé, idéal pour le rentrer dans un jean ou un pantalon, comme l'a fait Mme Davis dans son shooting de couverture. Lors de l'événement Contenders Television de Deadline, Mme Davis portait une chemise SOS LILYSILK bleu marine à fines rayures, le nouveau design emblématique de la marque qui a fait ses débuts dans la collection printemps 2022. Avec sa coupe décontractée, ce classique contemporain fait d'une soie Charmeuse 19 mommes est un ajout polyvalent à la garde-robe féminine moderne et ajoute une touche de sophistication instantanée avec son brillant éclatant.

Mme Davis a remporté un large éventail de distinctions, et elle est également la première actrice afro-américaine à avoir remporté à la fois un Oscar, un Primetime Emmy Award et deux Tony Awards. Sa filmographie comprend des films à succès et des séries télévisées comme Doute, La couleur des sentiments, Murder et Fences.

« Viola Davis est une force dans le cinéma et la culture », affirme David Wang, PDG de LILYSILK. « Nous sommes honorés de la voir porter, ainsi que de nombreuses autres célébrités, la marque LILYSILK qui lui va merveilleusement bien. Cela nous inspire à créer des pièces plus spectaculaires pour tous les fans de LILYSILK. »

La marque LILYSILK a également été portée par un certain nombre de célébrités hollywoodiennes ces derniers mois, notamment Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow, Meghan Trainor, Nina Dobrev, et Lucy Hale.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, et qui prend soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 09:01 et diffusé par :