NEKTR et hotelFUBU s'associent pour créer la communauté CannaCrypto : The Stoner Dao





NEW YORK, 21 avril 2022 /CNW/ - L'écosystème NEKTR est heureux d'accueillir CARL BROWN, cofondateur, créateur de marque emblématique et chef de la direction de hotelFUBU, LLC, à titre de partenaire dans le cadre du lancement de la toute première communauté d'accueil CannaCrypto, The Stoner DAO. Dans l'esprit de « for us, by us » (« pour nous, par nous »), le sentiment d'appartenance, ou la « présence » dans la collectivité exige la propriété des NFT de Stoner Punkz, notre premier NFT de Solana. Au fur et à mesure que nous monnayons cette collection, tous les premiers propriétaires de NFT de Stoner Punkz sont identifiés comme membres certifiés « OG » de Stoner DAO qui pourront afficher des niveaux supérieurs dans le futur en fonction du nombre total de NFT Stoner Punkz monnayés. L'adhésion donne un accès exclusif à notre communauté en perpétuelle croissance composée de chefs de file de l'industrie, de professionnels, de créateurs de tendance et d'investisseurs intéressés par la normalisation de la culture du cannabis et l'amélioration de son accès dans les secteurs d'activités associés à l'art de vivre.

Pourquoi adhérer à The Stoner DAO?

Passeport pour une communauté numérique et physique du cannabis - Des entrepreneurs, des créateurs de contenu et des investisseurs qui sont favorables au cannabis se réunissent pour mettre en oeuvre, construire et développer des solutions axées sur le cannabis (art, événements, produits) afin de déstigmatiser et de légitimer davantage le rôle du cannabis au sein de la communauté mondiale. Partage des revenus - Les membres vérifiés de Stoner DAO obtiendront des revenus mensuels provenant de Stoner DAO et d'activités génératrices de revenus grâce à leur participation active et à leurs contributions aux principaux volets de travail. Le potentiel de partage des revenus augmente selon le nombre de Stoner Punkz que vous monnayez.

Comment puis-je m'inscrire et devenir un membre vérifié?

En monnayant et en détenant au moins un des 2420 NFT Stoner Punkz « OG » uniques sur le site https://www.stonerdaonft.co/ . Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon d'acheter des NFT sur le site https://nektr.co/nfts . En vous joignant à Stoner DAO sur Discord et en vérifiant votre achat de NFT Stoner Punk . En suivant @StonerPunkzSol sur Twitter .

Le lancement officiel de Stoner DAO est prévu au mois d'août 2022 à Las Vegas. L'écosystème NEKTR se réjouit de son partenariat avec le cofondateur de FUBU, Carl Brown, alors qu'il continue de développer et de faire croître ce réseau mondial orienté vers les cryptomonnaies et le cannabis pour les créateurs et les innovateurs de l'industrie.

« Réaffirmons que le cannabis est réservé aux créateurs! Il favorise l'inspiration, l'idéation et la création et doit être célébré au quotidien sans stigmatisation. »

-Ra Young, chef de la direction de NEKTR

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800531/STONERDAO_Logo.jpg

SOURCE NEKTR Token; hotelFUBU LLC

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 08:54 et diffusé par :