Kasi Cloud Ltd. inaugure un nouveau centre de données à très grande échelle à Lagos, au Nigéria





La société nigériane Kasi Cloud Ltd. (Kasi), la plate-forme d'interconnexion et de centre de données de nouvelle génération pour le cloud hyperscale et d'entreprise, est ravie d'annoncer qu'elle a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux le 19 avril 2022 à Lekki, à Lagos. Cet événement reflète le début de la construction du tout premier d'une série de campus de centres de données prévus au Nigéria. Les solutions de data center et d'interconnexion hyperscale de Kasi marquent le début d'une plateforme d'infrastructure numérique critique de nouvelle génération qui sera construite au coeur de Lagos, au Nigeria.

Kasi est une entreprise de centres de données à grande échelle et de plateformes d'écosystèmes numériques uniques, la première du genre, qui offre des services de conception et d'infrastructure numérique critiques de classe mondiale en Afrique via Lagos, au Nigeria. La société conçoit, construit et exploite des centres de données cloud d'hyperscale pour soutenir l'espace, l'alimentation et la connectivité dynamiques à l'échelle. À cette fin, Kasi a acquis environ un terrain d'une superficie de 4 hectares dans le quartier Maiyegun de Lekki, à Lagos, qui s'avère la zone de déploiement à croissance la plus rapide pour les installations commerciales et résidentielles haut de gamme au Nigeria.

"La mission de Kasi qui consiste à construire une plate-forme numérique pour accélérer le cloud et interconnecter les personnes, les entreprises et les institutions gouvernementales au Nigeria et dans toute l'Afrique a commencé ici à Lagos, au Nigéria", a déclaré le co-fondateur et PDG de Kasi, Johnson Agogbua. "Nous sommes ravis d'accueillir à la fois le gouverneur de l'État de Lagos, Son Excellence Babajide Sanwo-Olu et le PDG de NSIA, Uche Orji, pour célébrer ce moment important avec nous et la communauté ".

Babajide Sanwo-Olu, le gouverneur exécutif de l'État de Lagos, était l'invité d'honneur de la cérémonie d'inauguration. En tant que l'un des principaux défenseurs nigérians de la croissance de la connectivité numérique, Kasi s'identifie à la vision de Son Excellence pour le développement futur des infrastructures de Lagos.

"Si Lagos veut maintenir son statut de centre d'excellence dans le pays, le développement des infrastructures vitales serait essentiel pour réaliser le développement du capital humain. Nous ne saurions trop insister sur impact économique de l'amélioration des infrastructures sur la construction de la nation", a souligné le gouverneur Sanwo-Olu lors de la conférence des parties prenantes de l'agence d'infrastructure, de maintenance et de réglementation de l'État de Lagos en 2021.

Outre le gouverneur Sanwo-Olu, certains des principaux investisseurs de Kasi étaient également présents, notamment M. Uche Orji, PDG de la Nigerian Sovereign Investment Authority (NSIA).

Lors de son intervention sur le projet M. Orji a déclaré : "Nous félicitons Kasi pour cette étape capitale. La NSIA croit au potentiel de l'infrastructure numérique qui sert de catalyseur et d'accélérateur de l'innovation". "Nous espérons que l'impact transformateur de cette infrastructure sur l'espace technologique national repositionnera le Nigeria. Le conseil d'administration et la direction de l'Autorité sont fiers d'être associés à ce développement", a-t-il ajouté.

En cherchant à attirer des hyperscalers en solutionnant les problèmes de connectivité et d'évolutivité là où d'autres ont été mis au défi, Kasi a pour mission de bâtir la principale plate-forme d'interconnexion et de centres de données durable du pays pour l'Afrique, spécialement conçue pour soutenir les écosystèmes numériques et favoriser l'accès à Internet pour plus d'un milliard d'individus.

"L'Afrique subsaharienne est le plus grand marché de croissance au monde", a déclaré Mark Adams, co-fondateur et directeur de Kasi. "Lorsque vous observez les domaines dans lesquels les grandes technologies investissent, vous saurez qu'une partie majeure de cette croissance, passe par le Nigéria et l'infrastructure de Kasi est une pièce essentielle du puzzle".

Ce campus de 250 millions de dollars à Lekki est conçu selon des exigences et des normes hyperscale et modélisé de la même manière que les parcs technologiques de la Silicon Valley. Lorsqu'il sera entièrement développé, le campus sera l'un des plus grands de son genre en Afrique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant: kasicloud.com.

À propos de Kasi :

Basée à Lagos, au Nigéria, avec des bureaux à Reston, en Virginie, Kasi est la plate-forme d'interconnexion et de centre de données de nouvelle génération pour le cloud hyperscale et d'entreprise. Kasi se concentre sur l'activation du cloud et de la transformation numérique en Afrique à partir de Lagos, au Nigéria. Kasi s'appuie sur une équipe de haut niveau d'opérateurs de centres de données expérimentés ayant des liens étroits avec les hyperscalers et les innovateurs de la transformation numérique, dirigée à son tour par une équipe africaine locale.

À propos de la NSIA :

La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) est une institution d'investissement de la Fédération créée pour gérer les fonds excédant les revenus budgétés d'hydrocarbures. Sa mission consiste à jouer un rôle primordial pour renforcer le développement économique durable au profit de tous les Nigérians, en créant une base d'épargne pour le peuple nigérian, en favorisant le développement des infrastructures du Nigéria et en fournissant un soutien à la stabilisation en période de crise économique.

La NSIA est habilitée à recevoir, gérer et investir des fonds dans un portefeuille diversifié d'actifs à moyen et long terme au nom des trois niveaux du gouvernement, y compris le territoire de la capitale fédérale, en prévision de l'épuisement éventuel des ressources en hydrocarbures du Nigéria. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.nsia.com.ng.

