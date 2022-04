L'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, tiendra leur assemblée annuelle virtuellement en direct par webdiffusion à l'adresse https://meetnow.global/MPCW4VT le jeudi 28 avril 2022 à 11 h 00.



À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et trois installations manufacturières aux États-Unis, et emploie environ 825 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d'enveloppe et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

Personne-ressource:

Mary Chronopoulos

Chef de la direction financière

investors@supremex.com

514 595-0555, poste 2316

