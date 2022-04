/R E P R I S E -- Avis aux médias - La SCHL publiera son plus récent rapport Perspectives du marché de l'habitation/





OTTAWA, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent rapport Perspectives du marché de l'habitation (PMH). Le rapport PMH présente des analyses prospectives sur les marchés de l'habitation du Canada. Il permet de prévoir les tendances émergentes des marchés du neuf, de la revente et de la location à l'échelle du Canada et des régions métropolitaines de recensement (RMR). Le rapport PMH comprend des prévisions pour d'importantes variables du marché de l'habitation, comme les mises en chantier, les prix, les ventes de logements existants et les tendances du marché locatif.

Le rapport sera accessible dans la salle de presse de la SCHL le jeudi 21 avril à 10 h (heure de l'Est).

Un point de presse par téléconférence avec Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL, et des analystes de marché représentant les 18 plus grandes RMR du Canada commencera à 11 h (heure de l'Est).

Il y deux options pour vous joindre à la conférence. La manière la plus rapide et efficace de se connecter est de cliquer sur ce lien et d'entrer vos informations pour vous identifier. Le lien devient actif 15 minutes avant l'heure de début prévue.

Comme alternative, vous pouvez rejoindre la conférence en composant le numéro ci-dessous.

Numéro d'appel : 1-800-496-3165

Code de confirmation : 6096706

En plus des prévisions nationales, le rapport PMH fournit des prévisions détaillées sur le marché de l'habitation des 18 RMR suivantes :

Toronto

Montréal

Vancouver

Victoria

Calgary

Edmonton

Saskatoon

Regina

Winnipeg

Hamilton

Ottawa

Gatineau

London

Kitchener - Cambridge - Waterloo

- - St. Catharines -Niagara

-Niagara Windsor

Québec

Halifax

