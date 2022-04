Agendrix poursuit sa croissance : un pas de plus vers une gestion plus humaine





SHERBROOKE, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise sherbrookoise Agendrix élargit son offre en proposant à la clientèle de nouveaux modules de gestion du personnel.

Agendrix offrira dorénavant plusieurs modules RH en plus de son système de gestion des horaires, de suivi des feuilles de temps et de communication. En mars, ce sont les modules Accueil et intégration et Champs RH qui ont été lancés, et ce n'est qu'un aperçu des développements prévus au cours de 2022 et des années suivantes.

« L'univers de la gestion des ressources humaines est en profonde transformation ces dernières années. Pour contribuer à une meilleure rétention du personnel et contourner la problématique de pénurie de personnel, les entreprises doivent adapter leurs méthodes de gestion en se tournant vers plus de flexibilité et en humanisant leur approche. Les nouveaux modules constituent des outils pour favoriser cette approche plus humaine. » - Mathieu Allaire, PDG et cofondateur d'Agendrix.

Vers une gestion plus humaine

Le module Accueil et intégration promet aux gestionnaires de les encadrer dans la tâche cruciale qu'est l'onboarding des nouveaux employés. De l'envoie d'un message de bienvenue à une série de questions permettant d'apprendre à connaître le nouvel employé, plusieurs options facilitent le processus d'accueil et d'intégration.

Le module Champs RH permet aux gestionnaires de mieux récolter, centraliser et partager l'information pertinente à la bonne gestion des ressources humaines.

À propos d'Agendrix

Fondée en 2015, l'entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 125 000 utilisateurs actifs dans quelque 11 000 milieux de travail. Agendrix se positionne comme chef de file au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME et compte parmi ses clients des grands noms tels que St-Hubert, Canac et Chocolats Favoris. L'entreprise a enregistré une croissance de 642 % en 3 ans, ce qui l'a d'ailleurs placée parmi les entreprises avec la plus forte croissance au Canada. Agendrix a pour mission d'inspirer une gestion plus humaine en développant des technologies qui harmonisent les besoins de l'employeur et le respect de ses employés. L'entreprise emploie aujourd'hui près de 40 personnes. https://www.agendrix.com/fr/a-propos

