Aircall se connecte désormais à plus de 100 outils partenaires

Aircall, la solution de téléphonie basée sur le cloud, évaluée à plus d'un milliard de dollars, annonce aujourd'hui avoir dépassé les 100 intégrations d'outils partenaires au sein de son écosystème.

Aircall continuera à investir dans sa Marketplace d'Applications et son API publique afin d'aider toutes les petites et moyennes entreprises à augmenter leur productivité et leur valeur ajoutée auprès de leurs clients.

Avec une moyenne de 110 applications SaaS utilisées par les organisations dans le monde en 2021 (source : Statista), les entreprises sont très demandeuses de solutions flexibles, légères et souples. Depuis la création de sa Marketplace, Aircall répond à ce besoin croissant en développant continuellement sa base de partenaires.

Fort de cet investissement dans sa Marketplace d'Applications, Aircall continue d'accélérer sa mission : permettre à chaque professionnel d'avoir des conversations plus riches en créant un écosystème de premier plan autour des communications téléphoniques.

La Marketplace d'Applications d'Aircall propose les meilleurs outils commerciaux comme HubSpot, Microsoft Teams, Zendesk, Salesforce, Monday.com, Shopify et Intercom, pour aider les équipes commerciales et services clients à gérer les appels entrants et sortants, à suivre les conversations et les statistiques, et à avoir une vue d'ensemble des données et de l'historique client en temps réel.

"La Marketplace d'Applications est un élément essentiel de l'expérience client d'Aircall. Elle étend la valeur de notre produit à plus de 100 outils différents, permettant à nos clients de répondre par la voix à des besoins commerciaux critiques. Entre les nouvelles applications, les nouvelles fonctionnalités, et la croissance de notre équipe, la Marketplace d'Applications s'accélère à un rythme incroyable." - Lanie Abisdris, Director of App Ecosystems, Aircall

À propos d'Aircall

Aircall est une solution de téléphonie cloud pour les entreprises, intégrée à leurs outils quotidiens : Salesforce, HubSpot, Slack, et bien d'autres. Aircall a été imaginée pour que les équipes commerciales et service client puissent l'utiliser facilement, en toute transparence, et de façon collaborative. Aircall est convaincu que la voix est le moyen le plus efficace de communiquer avec les clients, les prospects, les candidats et les collègues. Aircall a été conçu pour créer des moments inoubliables de connexion humaine. Fondée en 2014, Aircall a levé plus de 226 millions de dollars depuis sa création, portant sa valorisation à plus d'un milliard de dollars. Basée à New York, Paris, Sydney, Berlin, Londres et Madrid, la société compte plus de 650 salariés.

