Innovation en soins de santé : Hommage aux personnes lauréates des prix de l'AMC pour 2022

OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Lancement de solutions novatrices pour contrer l'épuisement professionnel chez les médecins. Promotion de la santé des réfugiés...

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qu'ont accompli les personnes lauréates des prix de l'Association médicale canadienne (AMC) pour 2022 - tant au Canada qu'à l'étranger -, malgré la pandémie de COVID-19 qui dure depuis plus de deux ans.

« Ces 12 personnes exceptionnelles sont de véritables modèles », a déclaré la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. « Grâce à leur travail clinique, à leurs travaux de recherche ainsi qu'à leurs activités de mentorat et de représentation, elles contribuent non seulement à transformer les soins de santé d'aujourd'hui, mais aussi à façonner l'avenir pour les médecins des prochaines générations. »

Pour en savoir plus sur les remarquables lauréats et lauréates des prix de l'AMC 2022, poursuivez votre lecture.

Dr John Conly

Prix F.N.G.-Starr, décerné pour l'ensemble de ses réalisations

Grâce à son travail, le Dr John Conly a contribué à améliorer la santé humaine à l'échelle mondiale. Spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l'Université de Calgary, le Dr Conly travaille depuis des décennies sur la résistance aux antimicrobiens, la prévention des infections et l'innovation dans les soins de santé. Ses contributions ont entraîné des répercussions importantes sur la pratique, la recherche et les politiques médicales. En 2002, il a fondé l'initiative Ward of the 21st Century (W21C), un site-pilote axé sur la recherche. Plus récemment, il a présidé le Groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé pour la recherche et le développement des mesures de prévention et de contrôle des infections de la COVID-19. Les collègues du Dr Conly le décrivent comme un humanitaire créatif, humble et dévoué. En reconnaissance de son esprit visionnaire et de son leadership collaboratif, il reçoit cette année, la plus haute distinction de l'AMC.

Dre Jane Lemaire

Médaille de service Dr-Léo-Paul-Landry

La Dre Jane Lemaire est une fervente promotrice du bien-être des médecins, qui selon elle constitue un indice de la qualité des soins de santé. Actuellement professeure clinicienne en médecine interne à l'Université de Calgary, elle a contribué à la mise en place de mesures visant à mieux soutenir les médecins, à créer des ressources essentielles et à offrir aux patients albertains des soins de qualité. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a cofondé Well Doc Alberta, une initiative provinciale de promotion du bien-être des médecins axée sur la sensibilisation et la prévention.

Dr Meb Rashid

Prix de l'Association médicale canadienne pour la représentation politique

Veuillez noter qu'afin de refléter notre engagement envers la réconciliation et la nécessité de reconnaître les torts causés aux peuples autochtones par la colonisation, l'AMC a renommé le Prix Sir-Charles-Tupper de représentation politique le Prix de l'Association médicale canadienne pour la représentation politique.

Défenseur de la santé des réfugiés au Canada, le Dr Meb Rashid a contribué à lutter contre la discrimination et le racisme systémiques dans les soins de santé. Il est le fondateur et le directeur médical de la Crossroads Clinic de l'Hôpital Women's College à Toronto. Il a également cofondé l'organisme Canadian Doctors for Refugee Care, qui aide les réfugiés à accéder à l'assurance maladie. Sur le plan politique, il s'est notamment opposé aux coupes budgétaires fédérales de 2012 dans les prestations de soins de santé aux réfugiés, coupes qui ont été renversées par la Cour fédérale en 2014. En outre, le Dr Rashid travaille activement auprès de la prochaine génération de défenseurs de la santé des réfugiés partout au pays.

Dre Cornelia (Nel) Wieman

Prix May-Cohen pour femmes mentores

Médecin leader par définition, la Dre Nel Wieman est non seulement la première femme autochtone psychiatre au Canada, mais elle a aussi accompagné d'innombrables femmes et médecins ou apprenants et apprenantes en médecine autochtones à titre de mentore, grâce à plusieurs décennies de travail clinique et de représentation. Médecin hygiéniste en chef adjointe de la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN) et présidente de l'Association des médecins autochtones du Canada (AMAC), la Dre Wieman se concentre principalement sur le soutien aux futurs médecins et sur la création de liens avec des organismes locaux.

Dr Boluwaji Ogunyemi

Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins en début de carrière)

Mû par un profond engagement envers l'équité en santé, le Dr Boluwaji Ogunyemi offre un soutien aux patients issus de la communauté noire, autochtone et de couleur dans sa pratique dermatologique. Il travaille également à la mise en place d'une clinique de dermatologie spécialisée destinée à cette population de patients mal desservis. Au-delà de son travail clinique, le Dr Ogunyemi préconise l'inclusion en médecine par le biais de publications évaluées par des pairs, de discours publics et d'articles rédigés en tant que pigiste pour des médias tels que le New York Times. Ses pairs et collègues de l'Université Memorial de Terre-Neuve le décrivent comme un médecin leader, un pédagogue et un bénévole communautaire actif.

Dre Shannon Ruzycki

Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins en début de carrière)

Reconnue pour son travail visant à faire progresser l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) en médecine, la Dre Shannon Ruzycki apporte des changements concrets à l'échelle locale en tant qu'interniste générale à l'Université de Calgary, à l'échelle provinciale pour les Services de santé de l'Alberta et à l'échelle nationale auprès du Service canadien de jumelage des résidents. Son travail a mené à l'élaboration d'un réseau provincial de soutien par les pairs pour les médecins qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination. En tant que promotrice des principes d'équité, de diversité et d'inclusion, elle milite pour des changements structurels en médecine et pour l'intégration des principes d'EDI dans les programmes de formation en médecine.

Dr Shane Arsenault

Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins résidents)

Médecin résident en neurologie à l'Université Memorial de Terre-Neuve, le Dr Shane Arsenault est la voix de ses pairs. Son travail à titre de représentant de l'Association professionnelle des médecins résidents de Terre-Neuve-et-Labrador (Professional Association of Residents of Newfoundland and Labrador [PARNL]) a contribué à la planification stratégique de la Faculté de médecine. Il a également travaillé comme représentant de son association provinciale auprès de Médecins résidents du Canada (MRC) et occupé les fonctions d'agent de liaison entre MRC et le comité de spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Dr Amit Persad

Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins résidents)

Le Dr Amit Persad est un atout précieux pour les médecins résidents de la Saskatchewan. Médecin résident en neurochirurgie, il a mis en place des tournées hospitalières virtuelles à l'Université de la Saskatchewan pour faciliter l'apprentissage chez les étudiants en médecine durant la pandémie de COVID-19. En tant que négociateur en chef pour Resident Doctors of Saskatchewan (RDoS), il a contribué à la conclusion d'une convention collective avec le ministère de la Santé et l'Université. Président de RDoS en 2020-2021, il a récemment dirigé un groupe de travail sur le professionnalisme.

Armaghan (Army) Alam

Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (étudiants en médecine)

Army Alam fait la promotion de la santé mentale à l'échelle nationale. Étudiant en médecine à l'Université de la Colombie-Britannique, il a cofondé le Réseau canadien de soutien par les pairs, qui permet d'offrir aux organisations de partout au Canada des initiatives et programmes de formation en matière de soutien par les pairs. Il est aussi conseiller pour le Fonds diversité Bell Cause pour la cause, qui finance des initiatives en santé mentale destinées aux communautés noires, autochtones et de couleur. En outre, il est le plus jeune membre du conseil d'administration de la Commission de la santé mentale du Canada.

Angela Huynh

Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (étudiants en médecine)

Grâce à son travail de recherche, Angela Huynh fait déjà bouger les choses. Alors qu'elle effectuait son doctorat en médecine à l'Université Western, elle a apporté d'importantes contributions aux lignes directrices de l'Ontario et du Canada pour ce qui est de l'administration du vaccin contre la COVID-19. Elle a été la première auteure de nombreuses publications liées à la COVID-19. En outre, elle s'est jointe au laboratoire de son superviseur de thèse lorsque la pandémie a frappé pour travailler à la transition de la recherche sur la coagulation et la thrombose vers des études axées sur la COVID-19.

Dre Stephanie Smith

Prix de leadership Dr-Brian-Brodie pour apprenants en médecine (médecins résidents)

Devant l'augmentation du taux d'épuisement professionnel et de dépression parmi les apprenants en médecine, la Dre Stephanie Smith a mis au point le programme STRIVE (Formation sur la résilience par le biais de la simulation dans divers contextes). Médecin militaire à la base des Forces canadiennes (BFC) de Gagetown au Nouveau-Brunswick, elle s'est inspirée, pour ce programme, de son expérience à titre d'infirmière spécialisée en soins intensifs au sein des Forces armées canadiennes. Elle travaille maintenant à la mise en oeuvre du programme STRIVE dans l'ensemble du Canada.

M. Mehul Gupta

Prix de leadership Dr-Brian-Brodie pour apprenants en médecine (étudiants en médecine)

Mehul Gupta n'attend pas d'obtenir son doctorat en médecine pour se mettre à l'oeuvre. En 2017, il a fondé Youreka Canada, un organisme national à but non lucratif qui offre aux jeunes innovateurs, leaders d'opinion et citoyens actifs des occasions de formation et de mentorat. Il a également travaillé en étroite collaboration avec Jeunesse, J'écoute et sur des campagnes visant à sensibiliser davantage la population aux ressources en santé mentale destinées aux jeunes du Canada. Mehul étudie actuellement la médecine à l'Université de Calgary.

