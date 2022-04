Astellas annonce le remboursement de XOSPATA® (giltéritinib) dans la plupart des provinces pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë récidivante ou réfractaire avec mutation FLT3





L'accès à une option de traitement supplémentaire apporte de l'espoir aux patients canadiens adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante ou réfractaire avec mutation FLT3.

MARKHAM, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. annonce aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale d'information sur les leucémies myéloïdes aiguës, que l'Alberta1, la Colombie-Britannique2, le Manitoba3, le Nouveau-Brunswick4, Terre-Neuve-et-Labrador5, la Nouvelle-Écosse6, l'Ontario7, le Québec8, la Saskatchewan9, et le programme des services de santé non assurés (SSNA) pour les Premières Nations et les collectivités inuites10 remboursent tous XOSPATA® (giltéritinib), un traitement par voie orale à posologie uniquotidienne pour les patients adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante (retour de la maladie) ou réfractaire (résistant au traitement) avec mutation FLT3 confirmée par un test validé.

La LMA est un cancer de la moelle osseuse qui, sans traitement, peut évoluer rapidement.11 La LMA est le type de leucémie aiguë le plus courant chez les adultes12, et des mutations FLT3 sont détectées chez environ 30 % des patients qui en sont atteints.13 XOSPATA pourrait améliorer les résultats de traitement des patients atteints de LMA présentant deux formes de la mutation la plus courante, à savoir la duplication interne en tandem (ITD) et le domaine de la tyrosine kinase (TKD) FLT314,15. S'il existe différents types de mutations liées à la LMA, la mutation FLT3 est la plus courante16.

Astellas a reçu l'approbation de Santé Canada pour XOSPATA en décembre 2019. Cette approbation a marqué la première commercialisation d'Astellas sur le marché canadien pour le traitement des cancers du sang et un élargissement de sa gamme de produits en oncologie.

« La LMA est une terrible maladie qui entraîne souvent des conséquences accablantes. Nous prenons au sérieux notre responsabilité à l'égard des Canadiens atteints de LMA alors que nous déployons des efforts pour rendre des médicaments importants accessibles à ceux qui en ont le plus besoin », déclare Frank Stramaglia, directeur général d'Astellas Pharma Canada, Inc. « Il existe un important besoin non comblé de traitements contre la LMA récidivante ou réfractaire avec mutation FLT3, et nous sommes fiers que les Canadiens admissibles aient maintenant accès à ce traitement ciblé grâce au remboursement de XOSPATA. »

Astellas est déterminée à poursuivre ses efforts de collaboration avec les gouvernements, les payeurs, les groupes de défense des patients, les professionnels de la santé et les patients afin de soutenir l'accès à XOSPATA pour tout adulte atteint de LMA récidivante ou réfractaire avec mutation FLT3 qui pourrait en tirer des bienfaits.

À propos de XOSPATA

L'approbation de XOSPATA (giltéritinib) par Santé Canada s'appuie sur les résultats de l'essai de phase III ADMIRAL, qui a étudié l'utilisation du giltéritinib par rapport à une chimiothérapie de secours chez des patients atteints de LMA récidivante ou réfractaire avec mutation FLT3. Les patients qui ont reçu le giltéritinib ont présenté une survie globale (SG) considérablement plus longue que ceux qui ont reçu une chimiothérapie de secours. La SG médiane pour les patients qui ont reçu le giltéritinib était de 9,3 mois, comparativement à 5,6 mois dans le cas des patients qui ont reçu une chimiothérapie de secours (risque relatif = 0,637 [IC à 95 %; 0,490, 0,830], P = 0,0004). Le taux de survie après un an était de 37 % pour les patients qui ont reçu le giltéritinib, comparativement à 17 % des patients qui ont reçu une chimiothérapie de secours17.

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une société pharmaceutique dont le siège social se trouve à Tokyo et qui exerce ses activités dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale. Astellas se tient à l'avant-garde du changement dans les soins pour transformer les découvertes scientifiques innovantes en résultats bénéfiques pour les patients. Nous concentrons nos efforts pour répondre aux besoins médicaux non comblés, et nous exerçons nos activités avec éthique et intégrité, ce qui nous permet d'améliorer la santé de la population au Canada et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas au Canada, veuillez visiter le site astellas.com/ca.

