Budweiser lance The Energy Collective pour aider à alimenter le monde avec de l'électricité renouvelable

La plus grande brasserie du monde aide à fournir de l'électricité renouvelable aux bars, stades et sites du monde entier

LEUVEN, Belgique, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Budweiser, une marque mondiale d'AB InBev, a dévoilé aujourd'hui le lancement mondial de The Energy Collective pour aider à fournir de l'électricité renouvelable aux bars, aux salles de concert et aux stades du monde entier. Ce lancement fait suite à l'ambition récemment annoncée de la société mère Budweiser, AB InBev, d'atteindre la carboneutralité dans toute sa chaîne de valeur d'ici 2040.

À ce jour, les producteurs de Budweiser ont « converti » plus de 2 000 pubs locaux au Brésil et en Irlande et leur ont fait adopter l'électricité renouvelable. Au Brésil, l'électricité renouvelable est fournie par Lemon Energy aux propriétaires d'entreprises, ce qui a déjà permis de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone de plus de 291 tonnes par an. L'ambition de The Energie Collective pour le Brésil est que 250 000 sites adoptent l'électricité renouvelable d'ici 2025. Selon les estimations, cela devrait permettre d'économiser 36 375 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) par an, ce qui équivaut à retirer 7 991 voitures de la circulation.

En 2015, Budweiser a décidé de brasser chaque bière avec de l'électricité 100 % renouvelable d'ici 2025, faisant ainsi le premier pas vers un avenir meilleur. Ayant déjà atteint cet objectif dans de nombreux marchés, Budweiser dévoile The Energy Collective pour aider à relier les bars, les salles de musique et les stades du monde entier aux sources d'énergie renouvelable. La portée et les ressources de Budweiser, combinées à son désir d'avoir un impact positif sur la planète, ont mené à la décision de brasser toutes les bières avec de l'électricité renouvelable et au lancement subséquent de The Energy Collective.

« Les consommateurs aspirent à un monde meilleur où les choses qu'ils aiment sont durables. The Energy Collective aide à faciliter le recours à l'électricité renouvelable, tout en aidant à combler l'écart entre ce que les consommateurs veulent et ce que les entreprises peuvent faire », a déclaré Todd Allen, vice-président en charge de la stratégie marketing mondiale chez Budweiser. « Nous ne faisons que commencer. Notre rêve audacieux est que chaque bar, lieu et stade du monde qui dessert Budweiser soit alimenté par de l'électricité renouvelable. »

Budweiser soutient l'ambition d'AB InBev d'atteindre la carboneutralité dans toute sa chaîne de valeur d'ici 2040. Dans le cadre de cette initiative, The Energy Collective aidera les propriétaires de pub à réduire leurs émissions en se convertissant à de l'électricité 100 % renouvelable, et aidera à fournir de l'électricité renouvelable à ceux qui n'y ont pas accès à un prix plus abordable.

« Lorsque Budweiser a décidé de brasser de la bière avec de l'électricité renouvelable, nous savions qu'il y avait tellement plus que nous pouvions faire, en tant que marque mondiale, dans le domaine des énergies renouvelables. Le lancement de The Energy Collective nous permet d'aider les entreprises du monde entier, en tirant parti de notre échelle pour permettre à nos clients d'obtenir une énergie plus durable à des tarifs plus abordables », a déclaré Ezgi Barcenas, responsable des questions de durabilité chez AB InBev.

Les factures d'énergie sont souvent l'un des coûts les plus élevés pour les bars. The Energy Collective, en partenariat avec un fournisseur d'énergie local, pourrait permettre de réaliser des économies tout en donnant accès à une infrastructure d'énergie renouvelable. The Energy Collective aidera à faire progresser la mission de Budweiser, à savoir : utiliser de l'électricité renouvelable pour les produits que les consommateurs apprécient.

« En étant raccordé à des sources d'électricité renouvelable via des fournisseurs locaux par le biais de The Energy Collective, j'ai déjà été en mesure de réduire mes coûts d'électricité mensuels d'environ 10 % », a déclaré Will Morgan, directeur général de Jerry Flannery's à Limerick, Irlande. « Cela a aussi été l'occasion d'aborder le sujet avec bon nombre de mes clients et de discuter de l'importance de l'électricité renouvelable et de la création d'un avenir meilleur pour nous tous. »

The Energy Collective facilite désormais le raccordement à des sources d'électricité renouvelable dans certains pays, dont l'Irlande et le Brésil, et mettra le programme à l'essai en Colombie en 2022. Budweiser explore des possibilités dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni, le Chili, l'Uruguay et bien d'autres encore.

À propos d'Anheuser-Busch InBev et de Budweiser

Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique. Les actions de Budweiser font également l'objet de cotations secondaires aux bourses du Mexique (MEXBOL: ANB) et de l'Afrique du Sud (JSE: ANH), et la société détient un certificat américain d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). En tant qu'entreprise, nos ambitions sont immenses : notre rêve est tout simplement de rassembler et de créer un monde meilleur. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de répondre aux grands rendez-vous que nous donne la vie, de faire progresser notre industrie et d'avoir un impact significatif dans le monde. Nous sommes déterminés à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients. Notre vaste gamme de plus de 500 marques de bières compte les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®, les marques Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob ULTRA®, que l'on trouve dans plusieurs pays, et des championnes locales comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans et s'étend sur différents continents et plusieurs générations, de nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn de Louvain, en Belgique, à l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co. de Saint- Louis, aux États-Unis, en passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud, pendant la ruée vers l'or de Johannesburg, et par Bohemia, la première brasserie du Brésil. Forts d'une présence diversifiée sur le plan géographique et d'une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 169 000 collaborateurs dans près de 50 pays du monde entier. En 2021, AB InBev a déclaré des revenus de 54,4 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).

La bière Budweiser est une lager fraîche, ronde et savoureuse de style américain. Produite à partir du meilleur malt d'orge et d'un mélange de variétés de houblon de première qualité, la bière Budweiser est une icône d'optimisme et de célébration savourée dans 60 pays du monde. L'entreprise s'est engagée à brasser chaque bière Budweiser au moyen d'une énergie 100 % renouvelable d'ici 2025.

