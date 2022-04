Dialogue lance le programme Santé mentale+, qui répond à l'évolution des problèmes de santé mentale au sein des organisations





MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Compagnie »), la principale plateforme virtuelle de soins et de bien-être au Canada, lance Santé mentale+ afin de supporter les problèmes de santé mentale observés à travers le pays.

S'appuyant sur le succès de ses programmes de gestion du stress et bien-être et de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi »), Santé mentale+ consolide les offres existantes de Dialogue en matière de santé mentale. Cette gamme complète de services sera offerte à tous les nouveaux clients ainsi qu'aux clients actuels qui souhaitent faire la transition à partir de leur programme existant.

Le programme met l'accent sur l'intégration transparente de divers niveaux d'intervention dans un seul programme afin de maximiser la couverture dans le continuum des soins. Les membres ont accès à une équipe multidisciplinaire et à des ressources fondées sur des données probantes à partir d'une plateforme virtuelle unique. Ceci leur permet de bénéficier d'un soutien tout au long de leur parcours de prévention, de traitement et de rétablissement, à travers:

Un soutien immédiat et continu pour une intervention précoce et un rétablissement permanent grâce à l'accès à la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi »), dont l'efficacité en matière de prévention et de gestion des symptômes de dépression et d'anxiété a été cliniquement prouvée.

pour une intervention précoce et un rétablissement permanent grâce à l'accès à la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi »), dont l'efficacité en matière de prévention et de gestion des symptômes de dépression et d'anxiété a été cliniquement prouvée. Un soutien par étapes jusqu'à la rémission, qui utilise les meilleures pratiques en matière de santé mentale pour garantir que les membres bénéficient du niveau d'intervention le plus approprié à la gravité et à la nature de leurs symptômes. Cela comprend l'accès à de la thérapie autonome avec accompagnement, à de la thérapie virtuelle en direct et à une évaluation clinique pour les cas qui nécessitent un niveau d'intervention plus élevé, comme la psychothérapie et la pharmacothérapie.

Selon un rapport d'Environics publié en 2021, 45 % des Canadiens et des Canadiennes ont signalé une détérioration de leur santé mentale au cours de la pandémie, et voient un délai moyen pour consulter un professionnel de la santé mentale au Canada est d'au moins huit jours. La mission de Dialogue avec Santé mentale+ est d'offrir aux personnes au Canada un moyen plus rapide et simplifié d'accéder à un soutien en matière de santé mentale, quel que soit leur problème ou leur préférence en matière de soins.

« Une approche de collaboration par étapes pour les troubles mentaux courants constitue la norme d'excellence pour la prestation de soins fondés sur des données probantes, tout en réduisant les obstacles à l'accès au soutien en matière de santé mentale », a déclaré Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Santé mentale+ permet un meilleur accès et une approche plus personnalisée de la prévention, du traitement et du rétablissement. »

Les membres peuvent utiliser les services de Santé mentale+ dès qu'ils nécessitent du soutien. Le modèle de soins permet également des transitions transparentes entre différents niveaux d'intervention en cas de besoin, le tout au sein de la Plateforme de santé intégrée de DialogueMC.

« Santé mentale+ favorise de meilleurs résultats en matière de santé et peut aider les membres à les atteindre plus rapidement grâce à un modèle de soins ininterrompus et à un soutien à 360 ° qui va au-delà de la norme habituelle des offres de santé mentale », a expliqué Dre Kylie Bennett, directrice du programme de santé mentale de Dialogue.

Selon la Commission de la santé mentale du Canada , 30 % des demandes de prestations d'invalidité à court et à long terme sont actuellement liées à la santé mentale et augmentent d'année en année. De plus, 24 % des personnes au Canada indiquent que le soutien en matière de santé mentale offert par leur régime d'avantages sociaux ne répond pas nécessairement à leurs besoins ( Environics 2021 ) et préfèrent avoir des options plus pratiques qui leur permettent d'agir de manière proactive en ce qui concerne leur bien-être mental. L'accès virtuel au soutien en santé mentale diminue les obstacles et rend les résultats positifs en matière de santé plus accessibles aux membres grâce à une approche holistique véritablement collaborative.

« Il y a plusieurs avantages sociaux associés à l'accès facile de notre personnel aux services de soins de santé axés sur la satisfaction des client(e)s et des employé(e)s. Nous voulions offrir à nos employé(e)s la capacité d'être plus proactif(-ive)s et préventif(-ive)s quant à leur santé », a déclaré Marie-Claude Laporte, conseillère principale en santé et en bien-être de VIA Rail.

Dialogue est heureuse de soutenir ses membres avec l'introduction de son programme Santé mentale+ sur sa Plateforme de santé intégréeMC.

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de soins qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

