Les Aliments Maple Leaf et Michael H. McCain s'engagent à verser 12,5 millions de dollars afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada





Ils font progresser le travail du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire afin de travailler en collaboration et réduire l'insécurité alimentaire de 50 % d'ici 2030

MISSISSAUGA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Au Canada, plus de 5,8 millions de personnes sont aux prises avec l'insécurité alimentairei; elles n'ont pas les ressources nécessaires pour s'approvisionner en nourriture. L'impact sur les personnes de race noire et les peuples autochtones est particulièrement flagrant avec des taux d'insécurité alimentaire de 2,5 fois plus élevés que la moyenne nationaleii.

En tant qu'entreprise à valeur partagée, les Aliments Maple Leaf s'est engagée à créer une valeur d'ordre social en faisant progresser des solutions durables afin de réduire l'insécurité alimentaire. Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre »), un organisme de bienfaisance enregistré, travaille en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de remédier à ce problème systémique. Cela comprend répondre aux besoins immédiats des gens en soutenant le renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité alimentaire en investissant dans des projets novateurs qui ont le potentiel d'étendre leur portée, tout en plaidant pour l'établissement de politiques publiques cruciales afin de mettre en oeuvre des solutions systémiques et avoir des répercussions positives sur la population.

Les Aliments Maple Leaf s'engage à verser 10 millions de dollars de plus au cours des cinq prochaines années pour faire progresser le travail du Centre et de ses partenaires, augmentant ainsi l'investissement de Maple Leaf à 20 millions de dollars depuis le lancement du Centre à la fin de 2016. En tenant compte du temps du personnel, d'autres soutiens de ressources et des dons de produits, l'entreprise investit environ 4 % de ses bénéfices avant impôts afin de soutenir le travail à incidence sociale qui est au coeur de l'accent qu'elle met sur la création d'une valeur partagée avantageuse pour les communautés, l'environnement, les actionnaires et autres intervenants.

Michael H. McCain, chef de la direction des Aliments Maple Leaf et président honoraire du Centre, contribuera personnellement 2,5 millions de dollars de plus au cours des cinq prochaines années, ce qui élèvera son soutien global du Centre à plus de cinq millions de dollars.

« L'insécurité alimentaire ne sera pas résolue par l'aide alimentaire. Le Centre travaille avec d'autres intervenants afin de sensibiliser davantage à cette question, rompre le silence et la stigmatisation et plaider en faveur de réformes de politiques publiques essentielles afin de réaliser des changements durables, affirme Lynda Kuhn, vice-présidente principale et présidente du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Ce généreux soutien des Aliments Maple Leaf et de monsieur McCain appuiera le travail extraordinaire de nombreux organismes qui mènent des recherches et offrent des plaidoyers et un engagement communautaire afin de réduire la faim et faire progresser la justice sociale. »

Malgré une réduction notable de la pauvreté depuis que le gouvernement fédéral a lancé sa Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, les taux d'insécurité alimentaire continuent à augmenter et touchent 15,8 % de la population au Canada, y compris un enfant sur cinqi. Le niveau de revenu est de loin le plus grand indicateur de sécurité alimentaire, associé aux obstacles géographiques, sociaux et au manque de connaissances. Le résultat est dévastateur. L'insécurité alimentaire est liée à une plus grande prévalence de maladies chroniques, aux coûts de santé plus élevés, aux répercussions pour la santé mentale, à l'isolement social plus élevé et au faible rendement scolaire.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (www.feedopportunity.com)

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire est une oeuvre de bienfaisance nationale qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre plaide pour des solutions de politique structurelle et investit en acquisition des connaissances et en programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants





