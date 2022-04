Chargeurs*PCC Fashion Technologies étoffe son équipe de direction avec la nomination de trois nouveaux dirigeants





Chargeurs*PCC Fashion Technologies, le plus grand fabricant mondial d'entoilage, annonce aujourd'hui avoir renforcé son équipe de direction avec la nomination de trois nouveaux dirigeants. La société vient de nommer Fabrizio Vincenzi en tant que Directeur Général des Operations, Nico Dapoto en tant que Directeur de la Chaîne d'Approvisionnement et Giorgio Marcarino en tant que Directeur Général, EMEA.

Mr. Vincenzi apporte à Chargeurs des décennies d'expertise opérationnelle, d'approvisionnement et de développement de produits. Sa dernière fonction était celle d'Ingénieur en Chef des Produits et Directeur de l'Approvisionnement pour Brooks Brothers dans les bureaux de la société à New York, Hong Kong et Milan. Précédemment, il a travaillé comme Responsable Produit pour le groupe turc Karaca et, pendant 15 années, comme directeur général de sa propre entreprise de fabrication vestimentaire en Italie. Directement supervisé par Gianluca Tanzi, PDG de Chargeurs*PCC Fashion Technologies et de Chargeurs Luxury Materials, Mr. Vincenzi s'attèlera au déploiement de solutions efficaces, durables et innovantes dans les huit sites de fabrication dont dispose la société à travers le monde.

Mr.Dapoto est un leader spécialisé dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la mode et du vêtement qui a récemment occupé le poste de responsable de la chaîne d'approvisionnement pour l'émirati Chalhoub Group. Auparavant, il avait passé près de cinq ans à New York chez Brooks Brothers à divers postes de planification, et tout dernièrement en tant que directeur de la planification de la demande, de la planification financière et de l'analyse. Il a précédemment occupé le poste de planificateur de la demande mondiale chez Luxottica Group. Il est diplômé d'une licence et d'un master en ingénierie industrielle de l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Directement supervisé par Mr.Tanzi, Mr.Dapoto dirigera la planification de la demande, les achats, la gestion de la logistique et des entrepôts, ainsi que la gestion des commandes, l'execution et la livraison.

Mr.Marcarino, qui apporte plus de trois décennies d'expérience dans la mode, la vente de textiles, le marketing et l'opérationnelle, intègre Chargeurs*PCC après avoir été directeur des ventes du groupe pour l'Italie dans les années 1990. À son nouveau poste, il supervisera les activités commerciales et opérationnelle de la région EMEA, sous la supervision directe de Mr. Tanzi. Pendant plus de 20 années, Mr. Marcarino a occupé diverses fonctions de direction chez Marzotto Group, et tout récemment celle de Directeur des Ventes et du Marketing de Fratelli Tallia di Delfino, la marque de luxe du groupe textile italien.

"Fabrizio, Nico et Giorgio apportent à Chargeurs des décennies d'expérience approfondie dans leurs domaines de spécialisation respectifs à savoir l'exploitation, la gestion de la chaîne logistique mondiale, et les activités commerciales internationales", déclare Gianluca Tanzi, PDG de Chargeurs*PCC Fashion Technologies et de Chargeurs Luxury Materials. "Nous sommes ravis de retrouver Giorgio et d'accueillir Fabrizio et Nico au sein de l'équipe, alors que nous continuons la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance mondiale, la mise à profit de notre implantation industrielle mondiale, et le développement des activités durables et innovations numériques".

À PROPOS DE CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies propose des solutions complètes pour les grandes marques internationales de mode, concevant notamment l'entoilage, un tissu technique utilisé pour permettre aux vêtements de conserver leur forme et leur structure. Sa société mère, Chargeurs, est basée en France et fournit des clients dans plus de 90 pays. Chargeurs emploie plus de 2 000 personnes dans 45 pays sur cinq continents.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 07:15 et diffusé par :