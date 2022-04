Le clip vidéo à la gloire du football, mettant en vedette Lou Diamond Phillips et la star de « Breaking Bad », présentée par ICE-T, dépasse le million de vues sur YouTube alors que les stades de football rouvrent





LOS ANGELES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Les terrains de football sont de nouveau accessibles et « It's A Beautiful Game » a désormais été visionné plus d'un million de fois sur YouTube.

À la gloire le football, la chanson, qui a été produite pour être diffusée sur de grands écrans dans les stades, est présentée par le légendaire ICE-T, acteur et star du rap. ESW Management, qui a produit le clip, a vu une hausse des vues sur YouTube depuis que la pandémie de COVID-19 a ralenti et que les stades ont rouvert.

« La vidéo a été filmée et montée. Deux semaines avant sa diffusion, les plus de 4 000 stades auxquels elle était destinée ont dû fermer soudainement. Ils ont rouvert et nous sommes passés de quelques milliers de vues sur YouTube à plus du million de vues au cours des derniers mois », a déclaré Jesse Stenger, l'un des producteurs du clip.

La vidéo met également en vedette RJ Mitte, connu sous le nom de « Walter Jr. » de la série « Breaking Bad », et même le comédien Carrot Top s'est joint à la fête.

« Lou Diamond Phillips était la personne idéale pour la vidéo étant donné son immense popularité en Amérique du Sud pour son rôle dans le film « La Bamba ». Il était donc normal qu'il ne soit pas seulement le gardien de but dans la vidéo, mais également qu'il bloque le ballon avec la guitare alors qu'il reprenait son rôle dans le film légendaire qui a rendu l'acteur célèbre dans le monde entier », a indiqué M. Stenger.

La chanson originale a été enregistrée et écrite par Brian Evans, un crooner bien connu du monde du jazz, de renommée internationale, en particulier en Amérique latine et en Asie.

« It's A Beautiful Game » rend hommage au football et nous recevons chaque jour des demandes de licence pour le clip, pour les fans anglophones qui attendaient, en quelque sorte, une chanson à la fois légère et divertissante, rappelant le titre « Follow the bouncing ball ». Avec plus de 4 000 stades rouverts, nous nous sommes concentrés sur ce qui fait la renommée du football du pays, plutôt que sur une équipe spécifique, afin que tous les stades puissent l'utiliser », conclut Stenger.

Le clip a été tourné en Argentine, au Brésil, au Mexique, à Hawaï et à Las Vegas.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Y1IXFQBZW6k

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800516/ESW_Management.jpg

