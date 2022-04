Imaflex accroît la capacité de production d'environ 12 à 15 millions de livres par année





Achat de trois extrudeuses à couches multiples afin de soutenir la croissance future

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) est heureuse d'annoncer la signature de conventions d'achat d'équipement, au cours du dernier trimestre, visant trois nouvelles lignes de coextrusion de pellicule soufflée (les « extrudeuses ») afin qu'elle puisse continuer de répondre à la demande croissante pour ses produits.

« Au cours des dernières années, Imaflex a obtenu de façon constante une croissance rentable dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada et aux États-Unis », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Pendant ce temps, nous avons mis à niveau toutes les principales lignes d'extrusion afin de pouvoir répondre à la demande croissante du marché pour des pellicules de qualité supérieure, ce qui nous permet de convertir l'équipement de nos clients pour en accroître constamment la vitesse. En même temps, et tel que nous l'avions prévu, nous avons réalisé notre objectif de vendre la totalité de la capacité de notre ligne à cinq couches, dont la marge est supérieure. La demande pour les produits de créneau que nous avons créés pour cette ligne a été tellement robuste que nous avons récemment acheté trois nouvelles lignes de coextrusion ». Il est prévu que celles-ci augmenteront la capacité d'extrusion de 12 à 15 millions de livres par année, en fonction de la pellicule produite. Une extrudeuse devrait atteindre sa pleine capacité 18 mois après qu'elle soit installée et pleinement opérationnelle. À moins qu'il n'y ait des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement, les extrudeuses devraient arriver à intervalles variables jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2023.

« Afin de nous préparer à la hausse substantielle des volumes qui découlera de ces investissements, nous avons récemment renforcé nos équipes de direction canadienne et américaine en embauchant deux nouveaux directeurs des opérations qui sont axés sur l'obtention de résultats et ont une grande expérience du secteur de l'emballage souple », a ajouté M. Abbandonato. Ces deux directeurs ont clairement démontré qu'ils pouvaient gérer et mobiliser des équipes et rendre l'exploitation plus efficace, tout en optimisant les processus de production dans les unités d'exploitation interfonctionnelles. « Grâce à ces personnes, nous aurons et nous maintiendrons la capacité de générer et de faire croître nos produits des activités ordinaires internes de façon plus vigoureuse dans les années à venir ».

En lien avec l'achat de cet équipement, Imaflex a accès à du financement de 10,0 millions de dollars canadiens (le « prêt »). Les prêts seront déboursés selon la date de réception de chaque extrudeuse et le capital sera remboursé en 60 versements mensuels égaux. Présentement, le financement porterait intérêt à un taux de 4,89%, cependant le taux d'intérêt variera en fonction du moment de déboursement des prêts.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

