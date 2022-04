/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : VISITE DE CHANTIER D'UN PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD/





QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à participer à une visite de chantier visant à souligner un important projet de construction de logements abordables à Salaberry-de-Valleyfield, ce jeudi 21 avril, à 14 h, en présence de Mme Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, de M. Claude Reid, député de Beauharnois, au nom de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, et de Mme Christine Bellavance, présidente de l'Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à communications@shq.gouv.qc.ca avant le 21 avril, 13 h.

DATE : jeudi 21 avril 2022 HEURE : 14 h NOTES : - L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

- Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées.

