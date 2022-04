/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'évolution de la situation de la COVID-19 au Québec/

La Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) annonce aujourd'hui la sortie d'une websérie sur les risques psychosociaux au travail. Par l'entremise de témoignages de travailleurs et de travailleuses, les huit épisodes de la...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique par intérim, Dr Luc Boileau, fera le point sur l'évolution de la situation actuelle de la COVID-19 au...

METRO INC. a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, clos le 12 mars 2022. FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022 Chiffre d'affaires de 4 274,2 millions $, en hausse de 1,9 %Chiffre d'affaires des...