La FTQ lance une websérie sur les risques psychosociaux en milieux de travail





Ça va mal à'shop : quand le travail rend malade

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) annonce aujourd'hui la sortie d'une websérie sur les risques psychosociaux au travail. Par l'entremise de témoignages de travailleurs et de travailleuses, les huit épisodes de la série Ça va mal à'shop abordent des enjeux concrets et proposent des solutions pour remédier aux problèmes à la source. La FTQ espère que ce projet incitera les milieux de travail à entreprendre des discussions décomplexées et sans tabous sur le sujet de la santé mentale au travail.

« On entend souvent dire que le travail c'est la santé! Dans les faits, pour plusieurs, c'est le contraire. Chaque semaine, au Canada, plus de 500 000 travailleurs et travailleuses s'absentent du travail en raison de problèmes de santé mentale. Ce n'est pas rien. Malheureusement, c'est un sujet dont on parle encore trop peu au travail. Certes, nous sommes exposés à diverses campagnes de sensibilisation sur la santé mentale et aux conseils des employeurs soi-disant bienveillants qui incitent aux bonnes habitudes de vie comme bien manger, faire du sport, etc. Mais qu'en est-il quand c'est le travail lui-même qui rend malade? Quand la pression est trop forte, quand les exigences sont inatteignables, quand le milieu est toxique? », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« Cette websérie a pour objectif de démystifier les risques psychosociaux au travail et surtout d'enlever le poids de la responsabilité individuelle sur les épaules des travailleurs et des travailleuses qui vivent de la détresse. Il est simpliste de penser qu'il suffit d'une marche par jour pour être indifférent à un emploi toxique ou oppressant! Ce qu'il faut, c'est revoir complètement l'organisation du travail de ces milieux et c'est ce que nous souhaitons entamer avec cette série. Ce n'est pas normal de souffrir au travail et il faut se le rappeler », ajoute Daniel Boyer.

En plus des épisodes, c'est tout un univers Web avec un sondage pour évaluer l'exposition aux risques psychosociaux dans les milieux, ainsi que des outils qui sont offerts sur la plateforme de la série. La FTQ profite également de l'entrée en vigueur du régime intérimaire en santé et sécurité du travail pour rappeler aux employeurs que c'est leur responsabilité d'éliminer les risques psychosociaux en milieux de travail et que les travailleurs et travailleuses doivent participer à la démarche.

Site Web : www.cavamalashop.com.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

