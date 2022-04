LA FÊTE NATIONALE DANS LA CAPITALE FAIT SON GRAND RETOUR SUR LES PLAINES D'ABRAHAM!





QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), fier coordonnateur de la Fête nationale depuis 1984, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est heureux d'annoncer le grand retour du spectacle de la Fête nationale sur les plaines d'Abraham, le 23 juin prochain, dans le respect des consignes sanitaires qui seront en places. C'est avec la complicité de PR3 médias à titre de producteur délégué et grâce à la collaboration renouvelée de la Commission des champs de bataille nationaux, que nous pourrons, ensemble, célébrer à nouveau sur les Plaines cette année.

Plusieurs nouveautés seront au menu cette année dans la Capitale. De nouvelles installations scéniques permettront, entre autres, une proximité entre les artistes et le public et nous annonçons également le retour de la Blonde d'Abraham, bière blonde brassée par des artisans de la Capitale! Un seul objectif, que tous.tes viennent danser, chanter et lâcher son fou sur les plaines d'Abraham dès 18h. « Ce sera assurément un événement à vivre à Québec, en famille et entre amis.es. Ne manquez surtout pas ce grand retour! », se réjouit madame Thérèse David, présidente du MNQ. L'équipe de PR3 médias, sous la direction artistique de Daniel Laurin et de Karine Arsenault, est ravie de participer à la réalisation cette soirée haute en émotions. « C'est avec enthousiasme et fébrilité que nous travaillons avec l'équipe du MNQ, afin d'offrir aux spectateurs un événement à l'image de la Fête dans la capitale, festif et pour tous les goûts. », a affirmé Daniel Laurin, directeur artistique.

« Le gouvernement du Québec est heureux d'être partenaire de cette 188e édition de la fête nationale, qui sera l'occasion d'exprimer notre fierté d'être Québécois. Le spectacle du 23 juin organisé par le MNQ est aussi un moment privilégié pour célébrer notre culture dans toutes ses expressions et sous toutes ses formes. Je suis convaincue que les citoyens et citoyennes se laisseront porter par l'enthousiasme des artistes qui participeront à ce spectacle et qu'ils y assisteront en grand nombre. » Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Quelle bonne nouvelle d'apprendre le retour du spectacle de la fête nationale sur les plaines d'Abraham, une tradition dans notre capitale nationale! J'invite tous nos citoyens et citoyennes de la région à se rendre à ce spectacle en plein air et gratuit. Je félicite les organisateurs de nous offrir cet événement unique, qui sait nous divertir et qui nous rappelle notre fierté d'être Québécois. » Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

Partenaire de la Fête nationale depuis des années, Télé-Québec revient également à titre de diffuseur officiel. « Tout au long de l'année, Télé-Québec invite le public à télévorer ses contenus avec appétit et curiosité. Cette fois, pour la Fête nationale, Télé-Québec vous invite à apprécier sans retenu la culture québécoise dans toute sa diversité, ses accents, son unicité et surtout, surtout, son caractère festif. Car si une chose est certaine, c'est que les Québécoises et Québécois aiment se rassembler autour de leur culture pour mieux fêter! », affirme la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin.

Cette grande fête sur les plaines d'Abraham ne pourrait avoir lieu sans le soutien de nos précieux partenaires, dont la Ville de Québec et notre présentateur officiel Hydro-Québec. Nous tenons aussi à remercier la SAQ, partenaire majeur de la Fête, le Secrétariat à la Capitale-Nationale du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

