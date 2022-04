/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Cornwall/





CORNWALL, PE, le 20 avril 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Minerva McCourt, mairesse de Cornwall.

Date : Jeudi 21 avril 2022



Heure : 11 h 30 (HAA)



Lieu : Hôtel de ville de Cornwall

15, promenade Mercedes

Cornwall (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1H0

Les protocoles de santé publique sont en vigueur. Veuillez rester chez vous si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici, vous laver les mains et portez un masque lorsque vous êtes à l'intérieur.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada|

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 06:00 et diffusé par :