« Posséder l'inconnu » : Mintus permet aux investisseurs d'acheter des actions et d'investir dans des oeuvres contemporaines, de Warhol à Condo





Mintus, la nouvelle plateforme d'investissement artistique en ligne, offre une nouvelle façon d'acheter des actions et d'investir dans l'art contemporain exceptionnel, ouvrant ainsi le marché annuel de l'art de 65 milliards de dollars

Les premières oeuvres disponibles sont des peintures emblématiques d'Andy Warhol et George Condo, avec plus de pièces d'artistes établis et émergents à suivre

Pour en savoir plus : www.mintus.com

LONDRES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Mintus, une nouvelle plateforme d'investissement dans l'art qui offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans l'art moderne et contemporain de grande valeur, est lancée aujourd'hui. Les investisseurs pourront acheter des actions d'une société britannique qui possède et gère directement l'oeuvre d'art. Les peintures d'Andy Warhol et de George Condo sont les deux premières oeuvres présentées par Mintus, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority, et la première plateforme du genre au Royaume-Uni. Plus de 200 millions de dollars de peintures seront offerts aux investisseurs de Mintus au cours de 2022, à la fois individuellement et par le biais de portefeuilles d'oeuvres d'art.

Le premier tableau exceptionnel sur la plateforme Mintus sera un autoportrait (Self-Portrait) d'Andy Warhol de 1966, au prix de 5 millions de dollars américains et évalué le mois dernier à 6,8 millions de dollars par un évaluateur indépendant de premier plan. L'autre tableau est « The Outcast » de George Condo de 2018, au prix de 2,775 millions de dollars américains et évalué le mois dernier à 3 millions de dollars américains. Les deux peintures sont des exemples exceptionnels des styles par excellence de chaque artiste.

L'autoportrait (Self-Portrait) de Warhol est conservé dans une collection privée depuis 1991 et a été exposé pour la dernière fois en 2003. En rendant l'oeuvre accessible au public pour la première fois en 31 ans, Mintus permet à ceux qui cherchent d'autres moyens d'investir leur argent de posséder des actions et d'investir dans une oeuvre emblématique du légendaire artiste pop.

George Condo est l'un des artistes les plus recherchés du marché, profondément inspiré et influencé par Pablo Picasso. Il donne vie à ses figures et à ses compositions par l'originalité et l'esprit. La composition visuellement saisissante de « The Outcast » offre une occasion unique pour les investisseurs de posséder des actions et d'investir dans une oeuvre marquante de Condo.

Brett Gorvy, membre du Conseil consultatif de Mintus et conservateur en chef, a déclaré :

« Andy Warhol et George Condo sont parmi les artistes contemporains les plus désirables et les plus recherchés à collectionner aujourd'hui. Leurs marchés sont très internationaux et les deux artistes connaissent actuellement de nouveaux sommets populaires grâce à d'importantes rétrospectives muséales et à des prix record obtenus aux enchères. »

Auparavant, l'accès à des oeuvres d'art emblématiques de grande valeur était principalement réservé à certaines personnes et institutions. Grâce à sa plateforme d'investissement en ligne à la fine pointe de la technologie, Mintus rend maintenant le projet viable pour tous les investisseurs admissibles.

L'art contemporain a enregistré un rendement annuel de 14 % au cours des 25 dernières années, contre 9,5 % pour le S&P 500. De même, les 411 oeuvres d' Andy Warhol qui sont apparues aux enchères à plusieurs reprises entre 2003 et 2017 ont atteint un taux de croissance annuel composé moyen de 14,2 %.

Permettre la propriété partagée de l'art en détenant des actions dans une société qui l'achète, connue sous le nom de "fractionnement", survient alors que les gens investissent de plus en plus dans l'économie partagée, une tendance qui façonnera la croissance financière au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Nicky Clark, directeur général de la division des beaux-arts de Mintus, a déclaré :

« La propriété partielle de l'art ouvre l'industrie en permettant aux investisseurs de posséder une oeuvre d'art sur le marché. Au cours des dernières années, nous avons vu les investisseurs chercher de plus en plus des stratégies de placement alternatives pour générer des rendements ajustés au risque. Nous sommes heureux de leur offrir une nouvelle façon d'accéder à une catégorie d'actif axée sur la passion. »

Notes à l'intention des rédacteurs

Tout art choisi par des experts et proposé à la propriété partagée par Mintus, sera soumis à une vérification et une évaluation indépendantes. Les oeuvres d'art seront conservées dans un entrepôt sécurisé et spécialisé. Les investisseurs admissibles comprennent les investisseurs à valeur nette élevée certifiés et les investisseurs avertis auto-certifiés. Les investisseurs peuvent certifier dans le cadre du processus d'inscription.

Mintus gérera activement les investissements dans l'art jusqu'à ce qu'ils soient finalement vendus pour permettre aux investisseurs de sortir de l'investissement.

Mintus a de l'expérience dans la gestion de placements, la technologie et les secteurs de l'art au sein de l'équipe de direction, du Conseil de direction et du Conseil consultatif :

· Maarten Slendebroek, président de Mintus et membre du conseil d'administration. Il est l'actuel Président de Robeco, le leader européen de la gestion ESG. Auparavant, il était PDG de Jupiter Fund Management de 2014 à 2019.

· Tamer Ozmen, fondateur et directeur général de Mintus. Il était un cadre supérieur chez Microsoft dirigeant ses services britanniques, et était auparavant dans l'équipe qui a commencé, lancé et lancé Priceline.com (maintenant Bookings Holding Inc).??

· Nicky Clark, directeur général de la division des beaux-arts de Mintus. Il était auparavant directeur des affaires du département d'art contemporain de Sotheby à New York. Il a travaillé sur diverses ventes aux enchères, y compris les ventes de 50 millions de dollars de 2019 de Francis Bacon « Study for a Head » et de Mark Rothko's « Untitled ».

· Brett Gorvy, membre du conseil consultatif de Mintus et conservateur en chef de Mintus. Brett est associé directeur chez LGDR, l'une des plus importantes galeries d'art contemporain et collaborations créatives au monde.Il a été l'un des premiers pionniers du boom de l'art contemporain en tant que président et chef international de l'après-guerre et de l'art contemporain chez Christie's.

Les membres du Conseil comprennent également : Chris Kaladeen, Responsable des activités d'assurance et de banque d'investissement de Rothschild & Co ; et Daglar Cizmeci, Président exécutif d'une société de réalité augmentée et métavers. Le Conseil consultatif comprend également Tad Smith, ancien président et chef de la direction de Sotheby's, ancien chef de la direction de Madison Square Garden.

Tous les détails sur l'investissement et les risques sont inclus dans les documents de placement mis à la disposition de tous les investisseurs admissibles qui ont réussi le processus d'inscription auprès de Mintus. L'attention des investisseurs est attirée sur les risques clés suivants :

· Liquidité. Les actions détenues par les investisseurs ne sont pas négociées sur une bourse de placement reconnue. Les investissements sont à long terme. Mintus pourrait autoriser des transactions secondaires d'actions par l'entremise de son site Web à l'avenir.

· Risque de perte. Tous les investissements en actions comportent un degré élevé de risque et la compensation pour perte d'investissement n'est pas disponible.

· Manque de diversification. Les actions détenues par les investisseurs représentent des intérêts dans une oeuvre d'art spécifique et prédéterminée et la performance passée du marché de l'art, l'oeuvre d'un artiste particulier ou une oeuvre d'art donnée n'est pas un indicateur fiable de sa performance future.

Mintus Trading Limited is Limited est autorisée et réglementée par l'Autorité de déontologie financière sous le numéro de référence 942522.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797557/Mintus_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797559/Mintus_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797560/Mintus_3.jpg

Communiqué envoyé le 21 avril 2022 à 05:30 et diffusé par :