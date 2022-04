LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC : ENFIN DE RETOUR DU 21 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022





QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ce sera un retour en force des Grands Feux Loto-Québec (GFLQ) cet été alors que pour sa 26e édition, les spectateurs pourront assister à des événements pyromusicaux de calibre international qui leur en mettront plein la vue.

2 FEUX SUPPLÉMENTAIRES EN 2022

Afin de souligner en force son retour, l'organisation des Grands Feux Loto-Québec ajoute deux spectacles supplémentaires en 2022. C'est donc un total de 8 grands feux qui seront présentés sur une période de 7 semaines. Autre nouveauté, les Grands Feux Loto-Québec auront lieu tous les jeudis du 21 juillet au 1er septembre en plus d'un feu hors-série qui sera présenté le dimanche 7 août. Comme par les années passées, les spectacles seront réalisés en plein coeur du fleuve Saint-Laurent, un site d'exception permettant au public d'admirer des feux grandioses à partir des rives de Québec et de Lévis ou directement sur les sites animés de la Place des Canotiers et du Quai Paquet pour profiter de l'animation d'avant-feux.

RETOUR DE TOUS LES PARTENAIRES

L'implication et la précieuse contribution des partenaires permettent de présenter un événement entièrement gratuit et accessible à toute la population et aux visiteurs dans la grande région de la Capitale-Nationale. Les GFLQ peuvent compter, pour cette 26e édition, sur le soutien de Loto-Québec, RBC, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, Destination Québec cité, le Port de Québec, le Groupe Océan, Croisières AML, la Commission de la Capitale-Nationale ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

DATES 2022

Tous les jeudis du 21 juillet au 1 er septembre 2022

septembre 2022 Un feu hors-série le dimanche 7 août 2022

À PROPOS

Événement créé en 1995, les Grands Feux Loto-Québec offrent, chaque été, des spectacles pyromusicaux de calibre international qui unissent les villes de Québec et de Lévis. Tirées d'une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année plus de 700?000 visiteurs d'ici et d'ailleurs le long des deux rives et illuminent de façon flamboyante un décor magistral. L'événement est organisé depuis 2012 par Les Créations Pyro, OBNL créé la même année à Québec.

lesgrandsfeux.com | @lesgrandsfeux

