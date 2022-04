Techstars nomme Aparna Ramaswamy au poste de directrice des ressources humaines, et Kimberly Smith à celui de directrice de la formation de capital





Techstars, société mondiale d'investissement, qui fournit aux entrepreneurs de stade précoce un accès aux capitaux, un mentorat individualisé, et des programmes sur mesure, annonce que deux dirigeantes en matière de stratégie et d'exploitation rejoignent l'équipe mondiale de direction, avec effet immédiat. Aparna Ramaswamy sera la nouvelle directrice des ressources humaines, tandis que Kimberly Smith a été nommée au poste nouvellement créé de directrice de la formation de capital, toutes deux étant placées sous l'autorité hiérarchique de la PDG, Maëlle Gavet.

« Le capital le plus exceptionnel, qu'il soit humain ou financier, permettra à Techstars de progresser sur la voie de son ambition consistant à devenir le plus grand investisseur de préamorçage », a déclaré Mme Gavet. « Ces deux dirigeantes d'exploitation, profondément talentueuses et expérimentées, permettront à Techstars de poursuivre sa croissance mondiale dans le cadre de son activité d'investissement, reconnue et évolutive. »

Nouvelle directrice des ressources humaines, Mme Ramaswamy dispose d'une vaste expérience dans de nombreuses activités, industries et secteurs mondiaux, parmi lesquels les services financiers, le pétrole et le gaz, la sécurité, l'aviation, et l'enseignement public. Elle jouit d'antécédents reconnus dans la promotion du changement via une approche stratégique consistant à aligner les individus et la culture, afin de permettre aux entreprises de se développer à plus grande échelle, et de résoudre des problématiques complexes. Dans le cadre de ses responsabilités les plus récentes, en tant que directrice des ressources humaines, chez Success Academy Charter Schools à New York, elle a créé un programme innovant de bourse sur deux ans, axé sur le leadership (le programme Robertson Leadership Fellows), afin d'accélérer et de bâtir le vivier de leaders, de l'établissement, à grande échelle ; Mme Ramaswamy a également créé et dirigé le premier comité d'inclusion, et établi divers engagements en termes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), pour un réseau de 47 établissements scolaires publics à charte, au service de 20 000 enfants dans quatre quartiers de la ville de New York. Compte tenu de la récente annonce de Techstars, relative à la création de neuf programmes accélérateurs centrés sur la diversité, en partenariat avec J.P. Morgan, l'expérience de Mme Ramaswamy dans l'élaboration et la direction d'initiatives liées aux critères DEI à grande échelle se révélera extrêmement précieuse pour l'organisation.

Avant d'assumer des fonctions de direction, chez Success Academy Charter Schools, Mme Ramaswamy avait occupé le poste de codirectrice des ressources humaines, chez Bridgewater Associates, après avoir exercé pendant 14 ans chez General Electric (GE) à des postes de direction mondiale des ressources humaines, à responsabilités croissantes, dans de multiples activités et secteurs. Basée à Stamford, dans le Connecticut, elle entend apporter à Techstars son expérience mondiale, riche et diversifiée en matière d'acquisition de talents, de renforcement des capacités de leadership, de gestion des talents, et de rémunération globale, afin de renforcer l'excellence opérationnelle, et d'honorer les objectifs stratégiques clés de Techstars.

Mme Ramaswamy est titulaire d'une licence en sociologie et psychologie, du St. Xavier's College de Bombay en Inde, ainsi que d'un master en sociologie à l'Université de Bombay en Inde, et d'un master en administration des affaires à l'University of Michigan Ross School of Business. Durant son temps libre, elle siège au conseil d'administration triétatique de l'American India Foundation. Elle est également membre de la communauté d'investissement, Vitalize VC Angels, et de Chief Network.

Nommée en tant que première directrice de la formation de capital, de Techstars, Mme Smith a rejoint la société en septembre 2021, et a immédiatement créé un impact grâce à son influence auprès des investisseurs et des commanditaires prospects et existants. Elle a joué un rôle central pour aider l'organisation à clôturer le fonds Advancing Cities le mois dernier.

Basée à New York, elle sera responsable des levées de fonds et des relations de Tecshstars avec les investisseurs, tout en cultivant des liens avec les investisseurs actuels et futurs, qu'il s'agisse de commanditaires institutionnels traditionnels, de particuliers, ou d'investisseurs stratégiques. Mme Smith a consacré sa carrière aux levées de fonds dans le secteur de la gestion des investissements. Avant de rejoindre Techstars, elle a passé plus de 15 ans chez Owl Creek Asset Management, un fonds de couverture axé sur l'événementiel, et basé à New York, où elle a exercé les fonctions d'associée chargée de lever et conserver plusieurs milliards en capitaux d'investisseurs. Elle a également occupé plusieurs postes de direction, liés aux relations avec les investisseurs et au marketing, chez Davidson Kempner, exercé des activités de négoce de café et de sucre, au sein de la division Global Futures d'ABN AMRO, et a fait ses premiers pas dans la finance chez Ziff Brothers.

Mme Smith est titulaire d'une licence, du Middlebury College, et d'un master en administration des affaires, de l'Université de Fordham. Elle est également présidente à la fois du conseil d'administration et du comité d'investissement, de l'Ethical Culture Fieldston School à New York.

Dans la même optique que les quatre autres nominations à des postes de direction, effectuées l'an passé, Techstars prend des décisions audacieuses et ambitieuses afin de réunir une équipe de dirigeants du secteur, axée sur la construction et la croissance d'une activité d'investissement de classe mondiale, à grande échelle.

Le réseau mondial de Techstars soutient la réussite des entrepreneurs. Fondée en 2006, Techstars a débuté avec trois idées simples : les entrepreneurs contribuent à la création d'un monde meilleur pour tous, la collaboration favorise l'innovation, et les grandes idées peuvent surgir de partout. Aujourd'hui notre mission est de permettre à chaque individu sur la planète de contribuer à la réussite des entrepreneurs et d'en tirer avantage. En plus de gérer des programmes d'accélérateurs et des fonds de capital-risque, nous y parvenons en mettant en relation des startups, des investisseurs, des entreprises et des villes, en vue de développer des communautés de startups florissantes. Techstars a investi dans plus de 3 000 entreprises, dont la capitalisation boursière cumulée s'élève à plus de 172 milliards USD. www.techstars.com

