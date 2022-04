Pyramid Analytics rejoint le Programme AWS ISV Accelerate pour offrir conjointement une intelligence décisionnelle à grande échelle





SOMMET D'AWS 2022 ? Pyramid Analytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'analyses commerciales de nouvelle génération pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir choisi de renforcer sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) en rejoignant le Programme AWS ISV Accelerate, un programme de co-vente pour les éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors, ISV) agréés qui s'exécutent sur ou s'intègrent à AWS. Le programme permet à Pyramid et à AWS de fournir en collaboration, à leurs clients et partenaires, des ressources pour accélérer l'adoption de la Decision Intelligence Platform de Pyramid à l'échelle mondiale, le but étant d'aider un plus grand nombre d'organisations à accélérer leurs délais de rentabilisation.

Informations clés :

Le programme AWS ISV Accelerate permet à Pyramid Analytics de bénéficier d'un support de co-vente ciblé et des ressources d'aide à la vente, avec notamment un accès prioritaire à des millions de clients actifs d'AWS via les vendeurs d'AWS présents sur le terrain dans le monde entier.

La participation au programme rationalise le parcours d'achat des clients, grâce à l'accès à un savoir-faire technique amélioré, ajouté à la rationalisation des achats et de la facturation, pour obtenir de meilleurs résultats à un coût moindre.

L'exécution de l'Intelligence décisionnelle de Pyramid Analytics sur AWS crée une solution d'informatique décisionnelle fiable et évolutive.

Les entreprises peuvent acheter la plateforme via la Marketplace d'AWS en tant qu'offre de paiement à l'utilisation (pay-as-you-go, PAYG), et ont la possibilité d'utiliser les ressources de l'EDP d'AWS pour obtenir des avantages supplémentaires en termes de coûts.

La Decision Intelligence Platform de Pyramid Analytics a été validée par la Foundational Technical Review (FTR) d'AWS, garantissant que le logiciel respecte les meilleures pratiques mises en place par AWS. Pyramid Analytics s'intègre de manière transparente à AWS et aux sources de données cloud, notamment Amazon Redshift, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Athena, SAP HANA, SAP BW4/HANA, Exasol, Snowflake, Databricks, et bien d'autres. La Plateforme de Pyramid est utilisée par des entreprises du monde entier pour unifier les données issues de n'importe quelle source, et donner aux employés des informations leur permettant de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Une intelligence décisionnelle complète et unifiée

La Decision Intelligence Platform de Pyramid offre la possibilité d'unifier préparation des données, analyse commerciale et sciences des données sur une seule et même plateforme intégrée. Recourir à des outils disparates et multiples, et devoir faire face aux coûts de licence associés et à des processus de gestion complexes sont des contraintes qui appartiennent désormais au passé. Coût total de possession (CTP) inférieur, déploiement accéléré, accès plus rapide et direct à toutes les données disponibles, et adoption par les utilisateurs leaders du secteur : autant d'atouts signifiant également un délai de rentabilisation plus court. La Decision Intelligence Platform de Pyramid peut être déployée sur site, dans un cloud privé ou public, intégrée à d'autres applications, ou obtenue via des fournisseurs de services gérés (FSG).

Citations

Dave Henry, vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid Analytics : « Pyramid et AWS partagent une même culture axée sur le client, et possèdent des visions synergiques en ce qui concerne l'innovation sur le marché de l'intelligence décisionnelle. Nous sommes ravis d'approfondir notre relation avec AWS par le biais du programme AWS ISV Accelerate, car cela va nous permettre d'aider davantage de clients internationaux à alimenter leur croissance et développer des stratégies commerciales gagnantes grâce à Pyramid Analytics. Ce développement renforce également notre engagement à fournir des options et une assistance cloud à nos clients. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Elle offre un accès direct à n'importe quelles données, fournit à tous un libre-service administré, et répond à tous les besoins d'analytique dans un environnement sans code. La Decision Intelligence Platform de Pyramid combine de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un environnement unique guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme de Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam, et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

