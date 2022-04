Mouser Electronics explore les technologies immersives dans le deuxième volet du programme Empowering Innovation Together 2022





Mouser Electronics Inc., le principal distributeur d'Introduction de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI), à l'échelle du secteur, et possédant la plus large sélection de semi-conducteurs et de composants électroniques, dévoile aujourd'hui le prochain volet de sa série primée Empowering Innovation Togethertm (Développer l'innovation ensemble). Le deuxième volet explore le vaste potentiel des technologies immersives et de la réalité étendue (RX), qui intègre des éléments de la réalité augmentée (RA), de la réalité virtuelle (RV) et de l'audio spatiale à 360°. Offrant toutes sortes de contenus exclusifs, notamment une nouvelle vidéo Then, Now and Next (Avant, maintenant et après), des articles, des infographies, et un nouvel épisode du podcast The Tech Between Us (La technologie entre nous), Mouser apporte des éclairages sur la façon dont la technologie étendue et immersive établit de nouvelles expériences dans notre monde physique.

« Grâce aux progrès de l'Internet des objets (IdO), des appareils intelligents et de la 5G, le monde qui nous entoure est passé d'un environnement physique, à un équilibre entre réalités réelles, immersives et étendues », a déclaré Glenn Smith, président et chef de la direction, de Mouser Electronics. « Nous sommes ravis de mettre en avant les technologies immersives dans le dernier épisode de la série EIT de Mouser, et de mettre l'accent sur la façon dont elles profitent à tant d'industries, du consommateur aux entreprises. »

Animé par Raymond Yin, directeur du contenu technique, chez Mouser, le nouvel épisode du podcast intitulé The Tech Between Us fait intervenir Mark Sage, directeur exécutif d'Augmented Reality for Enterprise Alliance (AREA), dans une conversation captivante soulignant le rôle croissant de ces technologies, et les problèmes qu'elles résolvent dans le secteur du commerce international.

« Les technologies immersives sont en passe de devenir la norme, et les avantages qu'elles offrent sont passionnants », déclare Mark Sage. « Je suis ravi de me joindre à Raymond pour discuter des technologies qui transforment la façon dont nous interagissons avec notre environnement et les gens qui nous entourent. »

Outre l'épisode de podcast, le deuxième volet de la série offre des analyses éclairantes sur le paysage technologique, détaillant ses origines et à quoi il pourrait ressembler dans l'avenir. Le contenu sur les technologies immersives est sponsorisé par des fabricants de premier plan, qui travaillent avec Mouser, à savoir, Amphenol Communications Solutions, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology et TDK.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l'industrie. Les prochains sujets de la série EIT 2022 exploreront la conception avec la sécurité en vue, les systèmes de surveillance des commandes, les réseaux 5G privés et les robots mobiles autonomes. Le programme mettra en lumière les développements de produits en temps opportun et les technologies nécessaires pour suivre le rythme de l'innovation sur le marché. Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation, et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

Pour vous tenir informés des actualités de Mouser, visitez https://www.mouser.com/newsroom/.

