Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 20 avril 2022

Mercredi 20/04/2022 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $06, 10, 13, 17, 21 & 37 No comp 34. Lot garanti de LOTTO 6/4978035246-01 ONTARIO 493, 15, 29, 32, 40 & 46. No comp. 44. POKER LOTTO Main gagnante: 9-D, Q-S, 9-H, 8-S, 4-C. Légende:...

Le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, le directeur général et co-fondateur de MTL 24/24, Mathieu Grondin, ainsi que la directrice générale de la Société des arts technologiques,...